Agenda informativa América audiovisual para el 3 de marzo de 2022

- Miami (EE.UU.).- Se celebra Smorgasburg Miami, la feria al aire libre de comida, que atrae a miles de personas a Brooklyn, Manhattan, Jersey City, Los Angeles y Miami para probar la comida local. - Los Ángeles (EE.UU.).- La NBA aguarda expectante el estreno este domingo de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (HBO); una serie que desvela los entresijos del mítico equipo de los 80, retrata con crudeza los incios de la industria del baloncesto y cuestiona a estrellas como Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar. - Ciudad de México (México).- La economía de México está "resistiendo" a la guerra en Ucrania, afirma el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. - Ciudad de México (México).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participa en un evento en el Senado mexicano. - Ciudad de México (México).- El canal de televisión Lifetime entrega los premios Latin America Lifetime Awards (LALA), un premio creado en homenaje a las mujeres de la región. - Ciudad de México (México).- Rueda de prensa de la banda española La Oreja de Van Gogh. - La Habana (Cuba).- El encargado de negocios de EE.UU. en Cuba, Timothy Zuniga-Brown, convoca a los medios para realizar un anuncio, mientras se especula sobre la reapertura de los servicios consulares estadounidenses en la isla. - Caracas (Venezuela).- Grupos sociales y políticos se reúnen frente a la Embajada de la Unión Europea en Caracas para protestar en contra de la invasión de Rusia a Ucrania bajo el lema "En contra de la invasión. Venezuela con Ucrania". - Lima (Perú).- El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú comienza con las diligencias preliminares a exministros de Salud, mientras las víctimas exigen que se acelere el pedido de la ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). - Ciudad de Guatemala (Guatemala).- Las procesiones vuelven a Guatemala tras dos años de interrupción por la pandemia de la covid-19, en el primer jueves de la cuaresma donde docenas de fieles llevarán en andas por la Ciudad de Guatemala a la Consagrada Imagen de Jesús de Nazareno de los Milagros. - Montevideo (Uruguay).- El par de canes vagabundos al que Miguel de Cervantes da voz en "El coloquio de los perros" se transforma en un dúo de perras que, con canto, baile y mucho humor, despliega en el escenario una picante crítica a los esquemas patriarcales. Esta versión feminista en teatro comienza este jueves una gira por Uruguay y Argentina. - Santiago de Chile (Chile).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado por ministros de Estado, encabeza un acto de conmemoración y agradecimiento a la sociedad civil por sus acciones en el combate contra la pandemia, dos años después de la detección del primer caso en el país. - Buenos Aires (Argentina).- El Gobierno argentino apura las últimas horas para enviar al Congreso el proyecto de ley con el nuevo acuerdo con el FMI, que confía en que sea aprobado pese a las diferencias en el seno del oficialismo y con la principal coalición opositora.