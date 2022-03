Yulimar roza su récord mundial de triple con 15,41

José Antonio Diego Madrid, 2 mar La venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto, se quedó a dos centímetros de su récord mundial con una marca de 15,41 metros en su pista talismán del pabellón madrileño de Gallur, donde hace dos años se estrenó como plusmarquista universal. La séptima edición del mitin de Madrid clausuró en la pista de Gallur el World Indoor Tour Gold con dos campeones olímpicos en el cartel (Yulimar Rojas y el fondista etíope Selemon Barega) y 20 finalistas en los Juegos de Tokio 2020. Después de dos años consecutivos deparando récords mundiales (en 2020 Yulimar con 15,43 en triple, en 2021 Grant Holloway con 7.29 en 60 m vallas) la pista madrileña no arrojó esta vez nuevas plusmarcas, pero sí registros de categoría. Como el de Yulimar Rojas. La discípula del cubano Iván Pedroso se sabía preparada para volver a intentarlo. "Madrid es como mi casa, siempre se me da bien y Gallur es una pista que añoro", había declarado la víspera del mitin. En efecto, ya en el segundo salto se fue a 15,35 metros, tercera mejor marca de la historia, y tras cometer dos nulos, voló hasta los 15,41 en el penúltimo turno, a sólo dos centímetros de su plusmarca universal. Le quedaba una bala, pero esta vez no mejoró. El campeón olímpico de 10.000 Selemon Barega (subcampeón mundial de 5.000 y 3.000) encabezó un doblete etíope, junto a Lamecha Girma, en un 3.000 que ratificó la hegemonía española de Adel Mechaal, tercero por delante de un valiente Mohamed Katir resuelto a plantar cara a los africanos. Un duelo dentro de otro duelo. La carrera de 3.000 metros encerraba un doble reto para Mechaal, tres días después de completar su tercer doblete (1.500 y 3.000) en los campeonatos de España de Orense. Por un lado, se proponía impedir que Girma, subcampeón olímpico de 3.000 metros obstáculos, ganara el World Tour y obtuviera una plaza adicional -la cuarta de su país- para el equipo etíope en el Mundial de Belgrado. Por otro, disputar la hegemonía española a Katir, plusmarquista nacional de la distancia al aire libre. Katir, que sólo ha hecho dos mítines este invierno, se adueñó del mediofondo español en 2021 con sus récords nacionales de 1.500 (3:28.76), 3.000 (7:27.64) y 5.000 (12:50.79), además del octavo puesto en la final olímpica. Fue Katir quien siguió con decisión a las liebres, con Barega a su espalda y Mechaal en el centro del estirado paquete, que cubrió el primer mil en 2:31.67. En el segundo km se produjo un corte de cinco, y a 6 vueltas del final Barega tomó la punta, ya sin liebres, seguido de Katir, Girma y Mechaal. El cuarteto pasó por el 2.000 en 5:05.32. En el último giro el murciano intentó adelantar a Barega, pero el campeón olímpico no se lo consintió: el africano venció con 7:34.03. Katir terminó pagando el esfuerzo: fue adelantado también por Girma (7:34.09), que se alzó con el título del World Indoor Tour y ganó plaza por invitación para el Mundial, y también por Mechaal, que llegó de atrás para ser tercero (7:35.26), seguido del murciano (7:35.73). El esprint puro fue territorio estadounidense. Elijah Hall se impuso con 6.57 a su compatriota Michael Rodgers (6.60) y el francés Jimmy Vicaut llegó tercero con 6.62. Con siete centésimas más, Sergio López fue sexto y mejor español. El 800 congregaba a los mejores de la temporada, incluidos el español Mariano García, líder mundial del año con 1:45.12, y el británico Elliot Giles, con quien el murciano se jugaba el título del World Tour. Mariano tomó la cabeza a 300 metros del final y se llevó a Giles, que lo remató en la recta para ganar con récord del mitin (1:45.43). El plusmarquista español, que pinchó en el esprint, fue aún así segundo con 1:45.82, mientras por detrás el campeón de España, Álvaro de Arriba, progresaba hasta el tercero (1:45.97). La etíope Gudaf Tsegay, medallista de bronce mundial en 1.500 hace seis años, pulverizó el récord de la reunión madrileña con un tiempo de 3:57.38 después de haber corrido sola los últimos 800 metros. Etiopía hizo triplete con Hirut Meshesha (4:02.22) y Freweyni Hailu (4:03.38). El navarro Asier Martínez, primer atleta español que ha derrotado al subcampeón olímpico Orlando Ortega (el domingo pasado en los campeonatos de España de Orense), prolongó su momento dulce con una nueva victoria, la sexta de un español este año en el World Tur. La foto de llegada le dio el mismo crono (7.56) que al subcampeón de España, Enrique Llopis, ambos una centésima más rápidos que el británico David King. Para el valenciano era marca personal. Fátima Diame, campeona de España de longitud, acariciaba la victoria con un salto de 6,51 en la penúltima ronda, hasta que en el último turno se la quitó, por 16 centímetros, la británica Lorraine Ugen (6,67, récord de la reunión madrileña). La vencedora fue medallista de bronce mundial bajo techo. El polaco Konrad Bukowiecki, ganador del concurso de peso con un lanzamiento de 21,91 metros, mostró al público y a las cámaras de televisión un mensaje escrito contra la guerra de Ucrania: "Stop War", rezaba. El cántabro Carlos Tobalina, campeón de España, fue séptimo con 20,24. EFE jad/sab