Vlahovic retorna como 'enemigo' a la que fue su casa

Roma, 2 mar El serbio Dusan Vlahovic volverá este miércoles en calidad de 'enemigo' a Florencia, la ciudad que le vio explotar como futbolista, al vestir los colores del Juventus y luchar contra el Fiorentina, su exequipo, por una plaza en la final de la Copa Italia. Vlahovic pisará el césped del Estadio Artemio Franchi (Florencia, Italia) por primera vez desde que abandonara el club. Y lo hará vistiendo los colores del Juventus, un equipo que mantiene una histórica rivalidad con los 'Viola'. El delantero dejó en las arcas del Fiorentina 80 millones de euros, pero su decisión de abandonar el club en enero con destino a uno de los equipos más odiados de la ciudad no fue bien vista por sus aficionados, que todavía no han perdonado su marcha. Dusan llega además en un gran momento con el Juventus. El ariete anotó en su debut en Liga de Campeones ante el Villarreal y gracias a un doblete ante el Empoli se sitúa como máximo goleador de la Serie A con 20 dianas. Es el referente en ataque para el conjunto transalpino y, esta noche, será el encargado de liderar a los turineses debido a las bajas del argentino Paulo Dybala y los italianos Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini. Su vuelta a Florencia es el tema de la semana en Italia. Entrenadores de ambos equipos han hablado del tema, e incluso excompañeros de equipo como el español Álvaro Odriozola. Es más, el club emitió el pasado martes un comunicado oficial en el que instó a sus aficionados a "apoyar al equipo con extraordinaria ironía", en lo que parece un recado al delantero serbio de 22 años. "El club 'Viola' también invita a nuestra afición a apoyar al equipo con toda su pasión, su corazón y su extraordinaria ironía, haciéndoles sentir el amor por nuestros colores durante los 90 minutos", reza el comunicado. Massimiliano Allegri, entrenador de su actual equipo, aseguró que "Vlahovic siempre estará agradecido por lo que le dio Florencia y el Fiorentina". "Lo ayudaron a ser quien es hoy en día. Por supuesto que está expectante por volver al lugar donde creció en la Serie A", añadió en rueda de prensa. El técnico del Fiorentina, el italiano Vincenzo Italiano, intentó esquivar las preguntas sobre su exjugador en la rueda de prensa previa al choque y dirigió su preocupación al conjunto blanquinegro en general: "No preparamos los partidos de forma individual, los preparamos analizando a todo el equipo contrario. En ataque son fuertes, buenos y tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento del partido, incluido Vlahovic". Por su parte, Odriozola aseguró que el serbio está al nivel del francés Karim Benzema y del polaco Robert Lewandoski: "No solo por la calidad, sino por la mentalidad que tiene y que me llamó la atención de inmediato. Quiere ser el número uno". "Conocerlo bien puede ayudarnos pero también puede ayudarlo a él... Siempre es difícil marcar a un jugador tan fuerte, un verdadero fenómeno", añadió en un entrevista con el diario italiano 'Tuttosport'. "No esperaba su salida en enero, lo admito, pero son decisiones que hay que respetar. Puedo decir que mientras estuvo aquí con nosotros Dusan lo dio todo", sentenció. El partido de ida de semifinales de copa Italia se disputará esta noche a las 21.00 (CET, -1 GMT) y se espera que el Estadio Artemio Franchi sea una caldera con el serbio y que los 'tifosi' le dediquen abucheos en el que será su regreso a 'casa'.