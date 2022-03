Una banda de Florida acusa a Dua Lipa de plagio en "Levitating"

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar Una banda de reggae de Florida, llamada Artikal Sound System, demandó a la cantante británica Dua Lipa por supuestamente plagiar uno de sus temas para componer la canción "Levitating". En la denuncia, presentada en los juzgados de Los Ángeles (EE.UU.), el grupo alega que el tema de la artista, lanzado en 2020, es demasiado similar a la canción "Live Your Life", que publicaron en 2017. "Es altamente improbable que 'Levitating' se creara de manera independiente", defienden los miembros de la banda. Artikal Sound System aseguran que los compositores del tema de Dua Lipa tuvieron "acceso" a su canción, de la que no solo tomaron inspiración sino que hicieron una "copia exacta" de la misma, especialmente en la parte del estribillo, ya que suenan los mismos acordes con un fraseo muy similar. Sin embargo, no especifican las razones por las que están seguros de que el equipo de la artista conocía la existencia de su tema y tampoco explican por qué la demanda llega casi dos años después de que se lanzara "Levitating". La banda pide que su nombre se incluya en los créditos de la canción de Dua Lipa y recibir una compensación por los perjuicios causados por el supuesto plagio. Si la Justicia les da la razón, el grupo ganaría una buena suma de dinero, ya que "Levitating" es un éxito internacional que llegó al número dos de la lista estadounidense Billboard Hot 100, donde se convirtió en la canción interpretada por una cantante que más tiempo pasó en el top 10. En Spotify "Levitating" se ha reproducido 450 millones de veces y en la actualidad aún permanece como una de las 50 canciones más reproducidas en varios países. Además, Artikal Sound System ha renovado el interés por su tema, que hasta ahora solo estaba disponible en SoundCloud con menos de 30.000 reproducciones y acaba de aparecer en YouTube, donde ha sumado 12.000 visitas en menos de 10 horas. El caso de Dua Lipa no es el primero: otros artistas, como Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y Taylor Swift han tenido que añadir a bandas y cantantes en los créditos de algunas de sus canciones.