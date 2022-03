Un teatro de Broadway será renombrado en honor al actor James Earl Jones

Nueva York, 2 mar El teatro Cort de Broadway anunció este miércoles que cambiará su nombre a James Earl Jones para rendir homenaje al actor estadounidense, que ha participado en más de 100 películas y que es conocido sobre todo por sus papeles en "Star Wars" o "Coming to America" (El príncipe de Zamunda). Jones, que también ha participado en más de una veintena de obras de Broadway, afirmó en un comunicado que cuando comenzó su carrera en la meca del teatro hace 64 años protagonizando "Sunrise at the Campobello", era "inconcebible" que su "nombre estuviera en un edificio hoy". "Quiero que mi viaje desde entonces a ahora sea una inspiración para todos los aspirantes a actores", agregó el intérprete ganador de tres premios Tony en un comunicado de la Organización Shubert, propietaria del rebautizado teatro. Que un teatro de Broadway lleve el nombre de un actor no es algo muy habitual, ya que normalmente se rinde homenaje a productores y empresarios teatrales. Jones se une así a un reducido grupo de actores cuyo nombre se ha utilizado para bautizar teatros de Broadway, entre los que están Alfred Launt, Lynn Fontanne, Ethel Barrymore o Edwin Booth. El teatro de la Organización Shubert, el mayor propietario de Broadway, ha estado siendo renovado durante el último año, y volverá a abrir sus puertas este verano ya con su nuevo nombre. El Cort, nombrado originalmente por su propietario John Cort, abrió sus puertas en la calle 48 en 1912, y en él han debutado importantes actrices como Jane Fonda o Grace Kelly. También ahí se han puesto en escena destacadas producciones como "As You Like It", protagonizada por Katherine Hepburn, o más recientemente, en 2010, "Fences", con Denzel Washington y Viola Davis, que se llevó tres premios Tony, y cuya adaptación al cine de 2016 recibió cuatro nominaciones de los Oscar. EFE hc/jfu/cfa