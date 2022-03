Turquía dice que Rusia canceló plan de paso por el mar Negro a petición suya

FOTO DE ARCHIVO: El remolcador de rescate de la clase Prut EPRON de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa navega en el Bósforo, en su camino hacia el Mar Negro, en Estambul, Turquía 17 de febrero de 2022. REUTERS/Yoruk Isik

ANKARA, 2 mar (Reuters) - Rusia canceló un intento de enviar cuatro de sus buques de guerra a través de las aguas turcas en el mar Negro a petición de Turquía, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Mevlut Cavusoglu, añadiendo que la decisión fue tomada antes de que Ankara cerrara los estrechos por la invasión de Moscú de Ucrania.

Turquía, miembrro de la OTAN, limita con Ucrania y Rusia en el mar Negro y mantiene buenos lazos con ambas. El lunes, Ankara dijo que había cerrado sus estrechos del Bósforo y los Dardanelos en virtud de un pacto de 1936, lo que le permite frenar el cruce de algunos buques rusos. El pacto exime a los buques que regresan a sus bases.

Cavusoglu dijo a la emisora Haberturk a última hora del martes que Turquía había pedido a Rusia que no enviara sus barcos a través del estrecho antes de calificar la invasión de Moscú como "guerra" el domingo, lo que le permite legalmente frenar el paso en virtud de la Convención de Montreux.

"Rusia ha dicho que cuatro de sus barcos cruzarían el estrecho el 27 y 28 de febrero, tres de los cuales no están registrados en bases del mar Negro", dijo Cavusoglu. "Le dijimos a Rusia que no enviara estos barcos y Rusia dijo que los buques no cruzarían el estrecho".

"Nadie debería sentirse ofendido por esto, porque la Convención de Montreux es válida hoy, ayer y mañana, así que la aplicaremos", dijo.

Reuters informó a principios de esta semana de que al menos cuatro buques rusos -dos destructores, una fragata y un buque de inteligencia- estaban esperando la decisión de Turquía para cruzar el Mediterráneo. Dos de ellos, una fragata y un destructor, habían solicitado realizar el viaje esta semana.

Estados Unidos "expresó su agradecimiento" por la medida de Turquía de cerrar el estrecho. El embajador de Ucrania en Ankara dijo que Kiev estaba "agradecido" a Turquía por aplicar "meticulosamente" el pacto.

Aunque calificó la invasión rusa de violación inaceptable del derecho internacional, Turquía ha formulado cuidadosamente su retórica para no ofender a Moscú, con quien mantiene estrechos lazos energéticos, de defensa y turísticos. Ha hecho un llamamiento al diálogo y se ha ofrecido como anfitrión de las conversaciones de paz.

Cavusoglu repitió el martes que Turquía no se uniría a sus aliados occidentales para imponer sanciones económicas a Rusia.

A la vez que ha forjado una estrecha cooperación con Rusia, Turquía también ha vendido aviones no tripulados a Kiev y ha firmado un acuerdo para coproducir más, lo que ha enfadado a Moscú. También se opone a las políticas rusas en Siria y Libia, así como a la anexión de Crimea en 2014.

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, dijo el miércoles que el país iba a recibir otro envío de drones turcos, una medida que probablemente enfurezca a Rusia.

