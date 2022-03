Simeone mantiene su apuesta en el once sin Griezmann, Suárez y Carrasco

Majadahonda (Madrid), 2 mar Aún sin Koke Resurrección, con una lesión muscular, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, mantuvo este miércoles su apuesta por el once de los últimos dos partidos, retocado por las bajas de Geoffrey Kondobgia y Stefan Savic, en sus pruebas para el duelo del domingo contra el Betis, de nuevo sin Antoine Griezmann, Yannick Carrasco y Luis Suárez, como ante el Manchester United y el Celta. Jan Oblak, en la portería; Sime Vrsaljko, José María Giménez, Felipe Monteiro (como sustituto de Savic), Reinildo Mandava y Renan Lodi, en la línea de cinco o tres atrás, dependiendo de si ataca o defiende; Marcos Llorente, Héctor Herrera y Rodrigo de Paul (por Kondogbia), en el centro del campo; y Joao Félix y Ángel Correa, en la delantera, conformaron el once que probó este miércoles Simeone en su preparación del choque directo por la Liga de Campeones en el estadio Benito Villamarín. La secuencia del empate contra el conjunto inglés, en el choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano (1-1), y el triunfo frente al equipo gallego, en la Liga en el mismo escenario el pasado sábado (2-0), reafirman la idea del técnico en cuanto a su novedosa alineación tipo de esos dos encuentros, con Sime Vrsaljko, Héctor Herrera o Renan Lodi como titulares, cuando antes apenas lo habían sido en esta campaña. Y sin Griezmann, ya restablecido de la lesión muscular y la recaída desde hace tres partidos (no fue titular en ninguno de ellos, ni ante Osasuna ni frente al Manchester United ni contra el Celta); Luis Suárez, aunque él sí participó activamente, con un gol, en el 0-3 en El Sadar, pero luego ha sido suplente en los dos duelos más recientes; y Yannick Carrasco, titular en Pamplona, sancionado en la Liga de Campeones y reserva contra el Celta de Vigo. A día de hoy, ninguno de los tres apunta tampoco al once frente al Betis, según los primeros trazos de Simeone, que sostendrá un ataque formado por Ángel Correa y Joao Félix, igual que los dos últimos encuentros, y que cubrirá el carril izquierdo con Renan Lodi, sobresaliente tanto frente al United como contra el Celta, con dos goles incluidos en este último caso que definieron la segunda victoria consecutiva del Atlético en LaLiga Santander. Los resultados mandan. Y, sobre ese once, el Atlético está construyendo la reacción, no sólo en el marcador, sino también en el juego, desde el 0-3 al Osasuna en el estadio de El Sadar, cuando resurgieron en el equipo inicial Sime Vrsaljko, como lateral derecho, y Héctor Herrera, como medio centro. Los dos jugarán su tercer choque seguido como titulares en el Benito Villamarín, en un partido crucial por el objetivo número uno del equipo: la indispensable clasificación para la Liga de Campeones de la campaña que viene. Sólo dos retoques alteran la formación de los dos últimos partidos, ambos obligados por las bajas de Stefan Savic, sancionado y lesionado, y Geoffrey Kondogbia, con una dolencia muscular. Tampoco están disponibles Koke Resurrección, fuera de los dos últimos choques por una lesión sufrida frente al Osasuna en El Sadar; Daniel Wass y Matheus Cunha, que estarán de baja al menos hasta abril por sendos esguinces en la rodilla derecha. A Savic, según la primera prueba, lo suplirá Felipe Monteiro para componer una defensa junto a Reinildo Mandava y José María Giménez. La otra opción para reemplazar al central montenegrino, Mario Hermoso, no se ejercitó en la sesión matutina de este miércoles, porque tuvo trabajo alternativo, al igual que Thomas Lemar, también suplente ante el United y el Celta y previsiblemente en el mismo rol el próximo domingo en el Villamarín. A Kondogbia, mientras, lo sustituyó Rodrigo de Paul, una vez que Koke aún no se entrenó con el grupo por lesión. Otra opción es Lemar, pero tampoco participó en la sesión matutina sobre el césped. El resto del centro del campo consolidará a Marcos Llorente y Héctor Herrera como dos hombres hoy por hoy fijos en esa demarcación, al igual que Joao Félix y Correa en el ataque, tal y como ocurrió ante el United y frente al Celta. EFE id/ea