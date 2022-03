Shevchenko: "Hay que parar esta guerra"

Londres, 2 mar Andriy Shevchenko, exfutbolista del Milan y el Chelsea y una de las figuras más importantes del deporte ucraniano, pidió este miércoles que se pare la invasión rusa e instó a que se ayude más a su país. Shevchenko, que disputó 111 partidos con la selección ucraniana, habló en Sky Sports sobre la situación que está viviendo su país. "Lo primero de todo, quiero pedirle a mi país, al ejército, al presidente, que hagan todo lo posible para defender a mi país de la agresión rusa. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano. Este es un momento muy difícil para mi nación, para mi gente y para mi familia. Hay gente muriendo, niños muriendo, misiles apuntando directamente a nuestras casas. Hay que parar esta guerra, hay que encontrar alguna manera", dijo. El exfutbolista comentó que su madre y su hermana siguen en Kiev y que no están dispuestas a irse. "Intento hablar con ellas cada hora, cada 20 minutos. Están pasando muchas cosas. Kharkiv está siendo bombardeada, Kiev está siendo atacada... Hay muchas ciudades en Ucrania pasando por lo mismo. Mi madre y mi hermana, como la mayoría de ucranianos, no quieren irse, quieren quedarse luchando por nuestra libertad", dijo. "Necesitamos ayuda humanitaria. Toda la Unión Europea está ayudando mucho a los refugiados ucranianos, pero hay muchísima gente que se está teniendo que ir de sus casas. Necesitamos apoyo médico, las cosas básicas, que la gente tenga un lugar donde quedarse", agregó. Shevchenko no quiere ni oír hablar de fútbol: "Para mí no existe, no pienso en ello. No es el momento. No lo veo. Ni ese ni ningún otro deporte. Desde que me despierto solo pienso en cómo puedo ayudar a mi país, qué puedo hacer. Llamar a mis padres, a mis amigos, saber qué está pasando en Ucrania". Sobre las sanciones que ha impuesto la FIFA a Rusia, Shevchenko dijo que es "totalmente lo correcto" y que no cree que fuera una decisión difícil. "Solo quiero pedirle una cosa al mundo. Por favor, donen. Necesitamos equipamiento médico y medicinas. Comida. Cualquier ayuda que nos puedan dar", finalizó el exfutbolista. EFE msg/sab