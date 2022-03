Sánchez reclamará al Congreso unidad política ante la guerra en Ucrania

Madrid, 2 mar El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles al Congreso para reclamar unidad de acción política ante la guerra en Ucrania y para explicar la actuación de España en este conflicto y las medidas de apoyo que pueda aprobar el Ejecutivo de cara a un impacto en la economía española. Cuando se cumple casi una semana desde que las tropas rusas entraran en territorio ucraniano, Sánchez dejará claro que España colaborará con el envío de armamento a Ucrania en el marco de la Unión Europea, para trabajar de forma "centralizada". Y lo hará delante del ministro consejero y encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Madrid, Dmytro Matiuschenko, que asistirá al pleno desde la tribuna de invitados. El Gobierno además ha reiterado que no hay divergencias en este sentido con Podemos, su socio de coalición. Sánchez confía en que hoy se visualice la unidad de todos los partidos, también del PP, toda vez que enfrente no tendrá al todavía líder de los populares, Pablo Casado, sino a la nueva coordinadora general del partido y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. La líder parlamentaria ya ha avanzado el apoyo de su grupo en el Congreso si el Gobierno tiene algún problema con sus socios de coalición. Fuentes de la Moncloa afirman que el presidente insistirá en la importancia del consenso y de la unidad de acción, sobre todo después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijera ayer que en el seno del Ejecutivo hay "una sola voz". Lo cierto es que Unidas Podemos ha modificado su relato y en las últimas hora ha pasado de criticar el envío de armamento a Ucrania a través del fondo europeo de apoyo a la paz, a valorar que es legítimo que la comunidad internacional preste ayuda a un estado que ha sido agredido. Ante el recrudecimiento de la escalada bélica de Rusia otros partidos que respaldaron la investidura de Sánchez como Más País y Compromís también apoyan el envío de armas a la resistencia ucraniana. Una actuación sobre la que tendrán que pronunciarse hoy otros socios parlamentarios como el PNV, ERC o EH Bildu. Y aunque este asunto centrará previsiblemente buena parte del debate, sobre la mesa también estará la ayuda humanitaria o nuevas medidas para ayudar a los refugiados. Sánchez podría precisar las medidas que pretende poner en marcha para mejorar la cobertura y la atención a los ucranianos que llegan a España bien para ofrecerles una protección temporal o para facilitarles que puedan ser ciudadanos de pleno derecho en el acceso a un puesto de trabajo. El Ejecutivo ya ha dado instrucciones a las oficinas de extranjería para que agilicen los procedimientos y está en contacto con las administraciones locales y autonómicas para una mejor coordinación en la llegada de refugiados. El presidente del Gobierno también podría detallar algunas medidas fiscales dirigidas a paliar en España las consecuencias de la guerra, ya que el conflicto tiene visos de que repercutirá en el precio de los carburantes y del gas. Algunos partidos de la derecha pedirán al Gobierno bajadas de impuestos, mientras que Podemos requerirá una empresa pública de energía y Más País incidirá en impulsar la energías verdes o en poner en marcha ayudas para que las familias vulnerables puedan pagar la factura de la luz y el gas. Otras formaciones, como Ciudadanos o el PDeCAT, instarán al Ejecutivo a adoptar medidas más contundentes y directas de apoyo a la resistencia en Ucrania y Compromís pedirá la congelación de las denominadas "visas oro" que se otorgaron a inversionistas rusos en España en el marco de la ley de Emprendedores. La sesión parlamentaria que también abordará la petición de Ucrania de entrar en la Unión Europea se produce al día siguiente de que la fachada del Congreso se haya iluminado con los colores de la bandera ucraniana, y así permanecerá hasta el próximo domingo. El pleno comenzará a las 9,00 horas y tras la intervención del jefe del Ejecutivo, que no tiene límite de tiempo, intervendrán los representantes de cada grupo parlamentario, de mayor a menor, cerrando el grupo socialista, durante quince minutos para fijar posiciones. Sánchez contestará a cada uno de ellos, y los parlamentarios podrán volver a intervenir por un tiempo de cinco minutos.