River Plate va por el liderato ante un necesitado San Lorenzo

Buenos Aires, 2 mar River Plate, segundo en la Zona A con siete puntos, uno menos que Banfield, visitará este sábado en la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional, que comienza el jueves y finaliza el próximo lunes, a San Lorenzo, que todavía no ganó y necesita una victoria para no quedar fuera de la pelea por la clasificación. El Millonario es uno de los seis equipos que tienen siete unidades y que buscarán arrebatarle el liderato a Banfield, que el domingo defenderá la cima ante Defensa y Justicia, que tiene siete puntos y fue subcampeón del torneo pasado. Platense, Argentinos Juniors, Unión y Sarmiento son los otros equipos que están a un punto de Banfield. Platense y Unión jugarán entre sí el viernes, Argentinos visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata ese mismos día y el sábado Sarmiento se enfrentará como visitante al colista, Patronato. River Plate empató 2-2 la jornada pasada ante Racing Club, tras ir 2-0 arriba en el marcador y sufrir los dos goles en la última media hora. El centrocampista Agustín Palavecino y el defensa Andrés Herrera, ausentes ante la Academia por un cuadro gripal, ya están en óptimas condiciones físicas y podrán jugar ante el conjunto azulgrana. El que no estará disponible es el centrocampista y referente Enzo Pérez, que sufrió una distensión en su isquiotibial derecho. Su rival, San Lorenzo, es décimo segundo de 14 equipos con solo dos puntos, producto de dos empates, dos derrotas y ninguna victoria. Racing Club, octavo con seis puntos, recibirá el sábado a Talleres, penúltimo con dos unidades. BOCA-HURACÁN, EL DESTACADO DE LA ZONA B El líder absoluto de la Zona B es Estudiantes de La Plata, el único de los 28 equipos que ganó los cuatro partidos. El Pincha visitará el domingo a Vélez, décimo segundo con cuatro puntos. Segundo en este grupo está Colón, con diez unidades. Su rival de este lunes, Tigre, es cuarto con seis puntos y ocupa la última plaza clasificatoria para los cuartos de final. El tercero es Boca Juniors, que tiene ocho puntos, producto de dos victorias y dos empates. El Xeneize recibirá el domingo en la Bombonera a Huracán, que es quinto con seis puntos y no está en zona de clasificación por diferencia de gol. Los centrocampistas Agustín Almendra y Alan Varela fueron bajados a reserva esta semana por el entrenador, Sebastián Battaglia, por actos de indisciplina. Boca Juniors jugará esta noche en los treintaidosavos de final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, de la cuarta división. Independiente, que con cinco puntos está fuera de la zona de clasificación, visitará el lunes a Godoy Cruz, penúltimo con cuatro unidades. El Rojo cayó en su debut ante Estudiantes y desde entonces está invicto, con una victoria y dos empates (el último la jornada pasada ante Boca Juniors). - Cronograma de partidos de la quinta jornada: Jueves 3.03: Central Córdoba-Rosario Central. Viernes 4.03: Unión-Platense, Gimnasia-Argentinos y Barracas Central-Aldosivi. Sábado 5.03: San Lorenzo-River Plate, Patronato-Sarmiento y Racing Club-Talleres. Domingo 6.03: Banfield-Defensa y Justicia, Newell's-Atlético Tucumán, Boca Juniors-Huracán y Vélez-Estudiantes. Lunes 7.03: Godoy Cruz-Independiente, Arsenal-Lanús y Tigre-Colón.