People en Español celebra a la mujer hispana valiente, sin miedo a los retos

(Corrige fecha) Miami, 2 mar Queda todavía mucho camino por recorrer, pero resulta imparable el empoderamiento de las mujeres latinas "valientes, que no tienen miedo y que luchan" y triunfan en sus ámbitos profesionales, aseguró este miércoles a Efe Maria Morales, editora ejecutiva digital de la revista People en Español. Una realidad que se constatará durante el evento "25 mujeres más poderosas" 2022 del mundo hispano, que tendrá lugar este viernes y sábado en Miami (Florida) y donde People en Español presentará a algunas de las "mujeres hispanas más poderosas y talentosas" de hoy. Eje del evento, que vuelve de forma presencial a Miami tras la pandemia, será la conferencia Poderosas Live! del próximo sábado en el James L. Knight Center, en el que exitosas latinas compartirán sus "historias de superación, historias inspiradoras para otras mujeres sobre cómo hicieron camino", dijo Morales en una entrevista con Efe. El criterio de selección de esta lista de 25 mujeres hispanas triunfadoras, precisó, no es tanto el éxito alcanzado por ellas como el hecho de que, ya en la "cima de su misión con sacrificio y preparación", entonces, estas mujeres "extienden su mano a otras" en su camino y ayudan al mejoramiento del mundo. AYUDAR A OTRAS MUJERES DESDE EL LIDERAZGO Se trata de mujeres que luchan, por ejemplo, por mejorar la situación de sus congéneres en el ámbito rural, mujeres "marginadas" o con grandes barreras para acceder a oportunidades y empoderarse. La lista de People en Español incluye a empresarias, activistas y celebridades que promueven causas sociales, que "luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, por la justicia": "Mujeres que se dan ellas así mismas su valor, sin esperar que otros se lo den". Insiste Morales en que no se trata "tanto de llegar; sino de qué hiciste desde tu liderazgo para ayudar a otras mujeres" y cómo "sigues adelante hacia tu meta hasta hacer un cambio" en el desarrollo social del mundo. Entre las hispanas "poderosas" que participarán en el evento figuran cantantes y artistas como Ivy Queen, Aymée Nuviola y Emily Estefan o personalidades de la televisión como Rashel Díaz y Carolina Sandoval. También estará presente la empresaria, autora y oradora Nely Galán y la maquilladora y fundadora de Alamar Cosmetics, Gabriela Trujillo. La selección de estas 25 mujeres "poderosas", en opinión de Morales, refleja que, "aunque queda mucho camino por recorrer (en el empoderamiento de las mujeres)", "nos comunican historias personales de superación" con "sacrificio, valor". El mensaje que traslada la historias de estas mujeres latinas, añade, es que "la preparación, la educación y acceso a las oportunidades son clave". Es cierto que hay barreras y todavía una brecha de género en las competencias y liderazgo, pero Morales apunta al ángulo positivo que supone comparar el empoderamiento actual con el de la generación de su madre, cuando las opciones laborales eras docente o enfermera. "Todo ha cambiado en las últimas décadas. Ahora entras en una reunión ejecutiva y, de un grupo de 10 personas, 4 o 5 son mujeres. No es el género es la capacidad y tu nivel del emprendimiento" lo que pesa, hizo hincapié. EL DESPERTAR YA FUE "El despertar ya sucedió y ahora hay que seguir celebrando éxitos y trabajando", dijo, para expresar a continuación su orgullo por la selección realizada para las "25 mujeres más poderosas". "¡Ojalá que en próximo años sean 50!", exclamó con humor. La anfitriona de la conferencia será la periodista y presentadora de televisión Lourdes Stephen, quien moderará una serie de paneles con empresarias latinas, expertas en el sector industrial y celebridades. Entre los paneles de debate destacan los titulados "Provocando el cambio", "Estrellas emergentes (sobre mujeres que aceptan los cambios de carrera y construyen su propio camino hacia el éxito), Riqueza generacional" o "No dejes que el estrés se interponga en tu camino". Entre las mujeres homenajeadas está la cirujano plástico Tania Medina, Juliana Urtubey, Maestra Nacional del Año en Estados Unidos; Marielis Ramos, científica e investigadora; Mónica Ramírez, activista, autora y abogada de derechos civiles. O la periodista Sofía Lachapelle, ganadora de un Emmy; Sonia Manzano, actriz, guionista, oradora y cantautora, y Victoria Alonso, presidenta de la compañía de animación VFX, en Marvel Studios. "Celebramos a las mujeres latinas que se han atrevido, llegado a la cima y ha extendido una mano a las mujeres que tienen que recorrer su camino y les dicen: "Ven, te enseño", apostilló Morales. El registro gratuito para este evento presencial y online hay que hacerlo a través de https://peopleenespanol.com

oticias/eventos/poderosas-2022/. EFE emi/ar (foto)