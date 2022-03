Musk se enfada con Biden por citar a Ford y GM pero no a Tesla en su discurso

Washington, 1 mar (EFE News).- El presidente de Tesla, Elon Musk, se enfadó este martes con el presidente, Joe Biden, por haber citado en su discurso del estado de la Unión a las dos mayores empresas automovilísticas del país, Ford y General Motors, pero no la suya. La "ofensa" se produjo cuando Biden se refirió a la "revitalización" del sector manufacturero estadounidense, uno de los principales puntos de su programa de gobierno, y señaló que "las compañías están eligiendo construir nuevas fábricas aquí cuando sólo hace unos años lo habrían hecho en el extranjero". Biden continuó señalando que "Ford está invirtiendo 11.000 millones de dólares para producir vehículos eléctricos, creando 11.000 empleos en todo el país". "GM está realizando la mayor inversión de su historia, 7.000 millones de dólares para producir vehículos eléctricos, creando 4.000 empleos en Michigan", añadió el presidente estadounidense que terminó subrayando que, en total, el año pasado se crearon en el país 369.000 nuevos puestos en el sector manufacturero. Pero a Musk no le gustó nada la mención de Biden a sus dos principales rivales en el mercado estadounidense. El presidente de Tesla recurrió a su red social favorita, Twitter, para contestar directamente a la cuenta del presidente estadounidense, que había tuiteado la mención en el discurso a los dos fabricantes de automóviles. "Tesla ha creado más de 50.000 empleos en Estados Unidos produciendo vehículos eléctricos y está invirtiendo más del doble que GM y Ford juntos", dijo Musk Y añadió con sarcasmo: "(información para la persona controlando esta cuenta de Twitter)". Musk, que cuenta con la nada despreciable cifra de 75,9 millones de seguidores en Twitter, amasó en poco más de una hora 61.000 "me gusta" con su respuesta mientras que el tuit original de la cuenta de Joe Biden (con sólo 32,8 millones de seguidores) se quedó en menos de 10.000. EFE News jcr/pamp/cfa