Miércoles, 2 de marzo de 2022 (23.45 GMT)

UCRANIA GUERRA ============== SITUACIÓN - Kiev - Los civiles ucranianos han pagado un alto precio en la primera semana de guerra, mientras el invasor ruso continúa avanzando en el este y el sur del país, donde intenta tender un corredor terrestre entre el Donbás y la anexionada península de Crimea. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) RUSIA - Moscú - El Ejército ruso avanzó hoy con intensos ataques en el sur de Ucrania, donde tomó el control de Jersón, y donde prácticamente bloquea ya Mariúpol, así como en el este, donde asegura haberse apoderado en buena medida de la costa del mar de Azov. Todo ello un día antes de nuevas negociaciones con Kiev. (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) ONU - Naciones Unidas - Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas. Por Mario Villar (ENVIADA) (foto) (audio) (video) PETRÓLEO - Viena - Liderada por Arabia Saudí y Rusia, la alianza OPEP+, responsable de cerca del 40 % de la oferta mundial de petróleo, confirmó que no cambia su plan de subir sólo moderadamente la oferta de crudo a pesar de la gran escalada de los "petroprecios" a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Por Wanda Rudich (ENVIADA) (Recursos de archivo en la fototeca.com: Cod. 12345860 y otros) OIEA - Viena - En medio de temores por posibles incidentes radiactivos a causa de la invasión rusa, Ucrania ha pedido al OIEA "ayuda inmediata" para garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares, que en ningún caso tienen fines militares, destacó este miércoles la agencia atómica de la ONU. Por Jordi Kuhs (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) EEUU - Washington - El presidente de EE.UU., Joe Biden, no descartó este miércoles vetar las importaciones estadounidenses de petróleo ruso y acusó a Rusia de atacar deliberadamente las zonas donde residen civiles en Ucrania. (ENVIADA) (vídeo) (audio) UE - Bruselas - La Unión Europea ha conseguido poner en marcha una batería histórica de sanciones contra Moscú a la que este miércoles, a punto de cumplirse una semana de la invasión militar de Rusia a Ucrania, se han sumado con su entrada en vigor oficial la suspensión de las emisiones de RT y Sputnik y la exclusión de siete bancos rusos de SWIFT. (ENVIADA) DERECHOS - Ginebra - El Gobierno de Ucrania, bajo el liderazgo del presidente Volodímir Zelenski, está "plenamente operativo" pese a la gran ofensiva militar rusa, aseguró hoy la viceministra de Exteriores de Ucrania, Emin Zaparova, en una intervención por teleconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra. (ENVIADA) (vídeo) ECONOMÍA - Bruselas - La Unión Europea estudia adoptar medidas para evitar que las criptodivisas sean utilizadas para esquivar las sanciones económicas impuestas a Rusia por la invasión de ucrania, así como para paliar el impacto del aumento de los precios de la energía para las empresas comunitarias. (ENVIADA) (audio) AGRICULTURA - Bruselas - Los ministros europeos de Agricultura discuten por videoconferencia la situación de los mercados agrícolas tras la agresión militar rusa contra Ucrania, en un contexto de alza de las materias primas agrícolas, con records en los precios e incógnitas sobre el impacto en la alimentación mundial.(ENVIADA) MOLDAVIA - Bucarest - El responsable de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viajó este miércoles a Chisinau, Moldavia, para ofrecer apoyo a esta república ex-soviética ante las consecuencias que podría tener la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por Marcel Gascón (ENVIADA) POLONIA - Chelm (Polonia) - Más de 300.000 refugiados ucranianos han cruzado en la última semana desde Ucrania hasta Polonia en su tránsito hacia otros países de la UE, mientras autoridades y la sociedad civil se organizan para darles acogida, como el Hotel Duet de Chelm, un establecimiento familiar a pocos kilómetros de la frontera ucraniana que ofrece un lugar para comer gratis y recibir asistencia médica, legal y psicológica. Por Miguel Ángel Gayo Macías. (Crónica). (ENVIADA) (foto)(vídeo) REFUGIADOS - Berlín - La bienvenida a refugiados ucranianos en Alemania contrasta fuertemente con el trato a los huidos de guerras como las de Siria o Afganistán, una disparidad todavía más marcada en el caso de Polonia y que obedece según expertos a factores culturales y políticos. Por Clara Palma (Análisis) (ENVIADA) (foto) CIBERSEGURIDAD - Madrid - Las guerras ya no se libran solo en el campo de batalla. La invasión rusa de Ucrania viene precedida de una "ciberguerra" que lleva meses activa, incluso años, con ataques a empresas, a bancos, a infraestructuras eléctricas o a páginas web gubernamentales. Por Noemí G. Gómez (ENVIADA) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 9469215 y otros) --------------------------------- EEUU RESERVA - Washington - El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, propondrá una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos en la reunión que el banco central mantendrá este mes, a pesar de la incertidumbre económica que genera la guerra en Ucrania. Por Beatriz Pascual Macías (ENVIADA) (vídeo) CORONAVIRUS =========== EUROPA - Copenhague - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que sería prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus y recordó que el contagio se mantiene elevado en muchos países y que la vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos. (ENVIADA) (vídeo) EEUU - Washington - Estados Unidos da por superada la ola de la variante ómicron del coronavirus, la de mayor número de contagios en toda la pandemia, y abre una nueva etapa sin mascarillas, pero sin bajar la guardia ante la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Por Eduard Ribas i Admetlla (ENVIADA) (vídeo) CHILE - Santiago de Chile - Los escolares chilenos volvieron este miércoles a las aulas para iniciar un nuevo curso académico que será totalmente presencial y sin aforos por primera vez desde el inicio de la pandemia debido a las altas tasas de vacunación que existen en el país, incluido entre los niños mayores de 3 años. (ENVIADA) (foto)(video) ----------------------------------- ONU MEDIOAMBIENTE - Nairobi - La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, aprobó hoy una resolución histórica para negociar el primer tratado global contra la contaminación plástica. Por Pedro Alonso (ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) ISRAEL ALEMANIA - Jerusalén - Israel y Alemania cerraron hoy filas para pedir el cese inmediato de hostilidades en Ucrania, instaron a las autoridades rusas y ucranianas a seguir con las negociaciones y apelaron a reforzar la diplomacia como vía de salida del conflicto. Por Joan Mas Autonell (ENVIADA) (foto)(vídeo) AUNG SAN SUU KYI - Ho Chi Minh (Vietnam).- Privada de libertad y aislada desde el golpe de Estado militar de hace un año, la nobel de la paz birmana Aung San Suu Kyi ha ido perdiendo en los últimos meses fuerza como faro de una joven oposición democrática a la junta que mira más allá de las idolatrías del pasado. Por Eric san Juan (ENVIADA) Recursos de archivo en www.lafototeca.com códigos: 13231537, 11569791 y otros PREMIOS REY DE ESPAÑA - Madrid - La investigación y el relato de la violencia, la lucha medioambiental, la corrupción política, los derechos sociales o la integración cultural centran los seis trabajos galardonados este miércoles con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2022. (ENVIADA) (foto) URUGUAY GOBIERNO - Montevideo - El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, comparece ante la Asamblea General para resumir su segundo año de Gobierno tras ser elegido en noviembre de 2019 para el quinquenio 2020-2025. (ENVIADA) (foto) (video) CRISIS MIGRATORIA MÉXICO - Tapachula (México) - Definida por muchos migrantes y activistas como una "cárcel", el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía clandestina para llegar a la frontera norte. Por Juan Manuel Blanco (ENVIADA) (foto) (video) (audio) Crónicas ------------ COLOMBIA CONFLICTO - Mocoa (Colombia) - El departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú y escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. Por Laia Mataix Gómez (ENVIADA) (foto) PAKISTÁN CONTAMINACIÓN - Islamabad - Pakistán planea construir "la ciudad ribereña más grande del mundo" cerca de la urbe oriental de Lahore, un ambicioso megaproyecto para recrear modernas metrópolis y centros urbanos de Catar, Reino Unido o Malasia a las orillas del río "más contaminado del mundo", pese a las alertas de los ambientalistas. DULCE PONTES - Lisboa - "Es como si mi mitad fuera el público", asegura la cantante lusa Dulce Pontes en una entrevista a Efe, una mitad que, si no está, la hace sentir incompleta y que recupera poco a poco mientras se vuelve a la normalidad tras la pandemia del coronavirus. Por Carlota Ciudad (ENVIADA) (foto) ROBERT PATTINSON - Los Ángeles (EE.UU.) - Robert Pattinson lleva a los cines su versión del superhéroe más enigmático, "The Batman", uno de los estrenos más esperados del año y que descubre a un personaje más oscuro, inexperto y joven. "Mi Batman escucharía black metal y música techno, ese es su estado", asegura el actor. (ENVIADA) (foto) (vídeo)