Miércoles, 2 de marzo de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 2 mar .- Kiev (Ucrania)- Se cumple una semana de la invasión rusa de Ucrania, con paracaidistas rusos lanzados sobre la ciudad de Jarkov, la segunda ciudad del país, epicentro de los combates pero que sigue estando controlada por el ejército ucraniano, al igual que la capital y otras ciudades importantes. (vídeo)(audio) .- Moscú (Rusia).- Rusia lleva siete días de ofensiva militar en Ucrania sin que dé señales de querer un alto el fuego, al reiterar que no se retirará hasta que no haya cumplido sus objetivos, mientras los separatistas prorrusos dicen que han bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov. (vídeo)(audio) .- Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU vota una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania y exigir la retirada de sus tropas, una medida no vinculante pero con la que Occidente espera mostrar el aislamiento internacional del Kremlin. (vídeo)(audio) .- Viena (Austria).- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, analiza este miércoles en Viena los peligros que pueden correr varias instalaciones nucleares en Ucrania por la invasión rusa de ese país. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebran una reunión excepcional por videoconferencia que sigue a la cita de Finanzas del G7 con el objetivo de valorar el impacto de las sanciones impuestas a Moscú tanto en la economía rusa como en la europea. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- Conferencia de prensa del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y de la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, en la sede de la OTAN. (vídeo) .- Ginebra (Suiza).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, participa este miércoles por vídeoconferencia en el Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme, un día después de que lo hiciera, entre protestas de parte de los consejeros que abandonaron la sala, su homólogo ruso Serguei Lavrov. (vídeo) .- Chisináu (Moldavia).- El responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el comisario europeo de Ampliación, Oliver Várhelyi, visitan hoy Moldavia para subrayar el apoyo comunitario a esta pequeña república exsoviética en un momento de máxima tensión por la invasión rusa de la vecina Ucrania. (vídeo) .- Chelm (Polonia).- Más de 300.000 refugiados ucranianos han cruzado en la última semana desde Ucrania hasta Polonia en su tránsito hacia otros países de la UE, mientras autoridades y la sociedad civil se organizan para darles acogida, como el Hotel Duet de Chelm, un establecimiento familiar a pocos kilómetros de la frontera ucraniana que ofrece un lugar para comer gratis y recibir asistencia médica, legal y psicológica. (vídeo) .- Washington (EE.UU).- Estados Unidos cierra su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y perseguirá los presuntos crímenes de los oligarcas rusos: dos maneras de intensificar la presión rusa, tal y como ha anunciado en el discurso del Estado de la Unión el presidente del país, Joe Biden. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, testifica en Washington en el comité financiero de la Cámara Baja sobre el estado de la economía estadounidense y los efectos que tendrá la guerra en Ucrania. (vídeo) .- Washington (EE.UU.).- El Gobierno de Estados Unidos explica los próximos pasos que va a dar en esta fase de la pandemia en la que, según recalcó en el discurso del estado de la Unión el presidente, Joe Biden, el país puede volver a sus "rutinas normales". (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Los ministros europeos de Agricultura discuten por videoconferencia la situación de los mercados agrícolas tras la agresión militar rusa contra Ucrania, en un contexto de alza de las materias primas agrícolas, con records en los precios e incógnitas sobre el impacto en la alimentación mundial. (vídeo) .- Nairobi (Kenia).- La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5) concluye hoy en medio de una gran expectación porque puede aprobarse una resolución que abriría la puerta a negociar el primer pacto global contra la contaminación plástica. (vídeo)(audio) .- Copenhague (Dinamarca).- La Organización Mundial de la Salud informa desde Copenhague sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Europa y la situación sanitaria en Ucrania tras la invasión rusa. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Los ministros y viceministros de ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y República Dominicana) se reúnen en Bruselas para aprobar la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI). (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, comparece ante la Asamblea General para resumir su segundo año de Gobierno -que se cumplió el martes 1- tras ser elegido en noviembre de 2019 para el quinquenio 2020-2025. (vídeo) .- Jerusalén.- En plena crisis a las puertas de Europa por la invasión rusa en Ucrania, el canciller alemán, Olaf Scholz, visita por sorpresa Israel, su primer viaje oficial a este país, en el que se reunirá con el primer ministro, Naftali Benet, y recorrerán juntos en Museo del Holocausto. (vídeo) .- Tapachula (México).- Definida por muchos migrantes y activistas como una "cárcel", el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía clandestina para llegar a la frontera norte. (vídeo)(audio) .- Ciudad de México.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, posible candidato a suceder a Jair Bolsonaro, participa en una reunión con legisladores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una visita a México en la que también se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Las diputadas de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y María Gracia, junto a representantes de organizaciones ecologistas de la Plataforma Salvemos Doñana, se reúnen en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y atienden a la prensa. (vídeo) .- Santiago de Chile.- Los escolares chilenos vuelven este miércoles a las aulas para iniciar un nuevo curso académico que será totalmente presencial y sin aforos por primera vez desde el inicio de la pandemia debido a las altas tasas de vacunación que existen en el país, incluido entre los niños mayores de 6 años. (vídeo) .- Lima (Perú).- El cierre de los colegios por la pandemia agudizó la histórica brecha en la infraestructura educativa de Perú, que se apresta ahora al retorno a la semipresencialidad, con serias carencias tras dos años de educación virtual. (vídeo) .- La Esperanza (Honduras) - Familiares, ambientalistas y amigos de la líder indígena hondureña Berta Cáceres conmemoran el sexto aniversario de su asesinato con una jornada cultural y exigiendo castigo para los autores intelectuales del crimen. (vídeo) .- Mocoa (Colombia).- El departamento colombiano del Putumayo que ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. (vídeo) .- Lahore (Pakistán)- Pakistán planea construir "la ciudad ribereña más grande del mundo" cerca de la urbe oriental de Lahore, un ambicioso megaproyecto para recrear modernas metrópolis y centros urbanos de Catar, Reino Unido o Malasia a las orillas del río "más contaminado del mundo", pese a las alertas de los ambientalistas. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Robert Pattinson lleva a los cines su versión del superhéroe más enigmático, "The Batman", uno de los estrenos más esperados del año y que descubre a un personaje más oscuro, inexperto y joven. "Mi Batman escucharía black metal y música techno, ese es su estado", asegura el actor. (vídeo) cdp/aca/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. 