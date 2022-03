Miércoles, 2 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA GUERRA ============== RUSIA Rusia se revuelve: bombardea varias ciudades y refuerza tropas en Kiev Moscú, Rusia, presionada por las sanciones occidentales, bombardeó en el sexto día de la guerra contra Ucrania varias ciudades y reforzó sus tropas cerca de la capital, donde espera una kilométrica columna de vehículos la orden de ataque y donde efectuó un ataque quirúrgico contra la torre de televisión. La orden de ampliar la ofensiva dada por el presidente ruso, Vladímir Putin, se hizo notar hoy en todos los frentes: el sur, el norte y el este, con el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, advirtiendo de que Rusia continuará la "operación especial" iniciada en Ucrania el 24 de febrero hasta que "alcance sus objetivos". Ya el lunes Putin dejó claro que solo detendrá la invasión si se toman en cuenta los "legítimos intereses de Rusia en materia de seguridad, incluyendo su soberanía de Crimea", península ucraniana anexionada en 2014, así como la "desmilitarización y desnazificacion" de Ucrania y un estatus neutral de ese país con respecto a la OTAN. EE.UU. Biden: Putin debe "pagar por su agresión" o causará "más caos" en el mundo Washington El presidente de EE.UU., Joe Biden, dirá este martes durante su primer discurso sobre el estado de la Unión que su homólogo ruso, Vladímir Putin, debe "pagar por su agresión" en Ucrania, o de lo contrario causará "más caos" en el mundo. La Casa Blanca adelantó algunos extractos del discurso que Biden pronunciará a las 21.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) ante ambas cámaras del Congreso, y en el que se referirá a la guerra en Ucrania. "A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección: cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, provocan más caos. Siguen avanzando. Y los costos y amenazas para EE.UU. y el mundo siguen creciendo", dirá el mandatario. EE.UU. Biden anuncia el cierre del espacio aéreo de EE.UU. a las aerolíneas rusas Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá. El anuncio de Biden desató una ovación de los legisladores que asistieron a su primer discurso sobre el estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU. "Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia y asfixiar todavía más su economía", aseguró el mandatario. RUSIA Alcalde de Kiev dice que la situación es "peligrosa" y se refuerzan entradas Kiev El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió de que la situación actual en la capital ucraniana es "peligrosa" y dijo que el municipio está intensificando la defensa de la ciudad, instalando fortificaciones y puestos de control en las entradas, mientras que el presidente del país ha nombrado a un responsable militar para la ciudad. “Estamos reforzando nuestra defensa. Se están instalando fortificaciones y puestos de control en las entradas de la ciudad. E insto a todos a mantener la calma”, dijo en vídeo dirigido a los kievitas. OTAN Johnson y Stoltenberg insisten que OTAN es "defensiva" y no actúa en Ucrania Riga (Letonia) El primer ministro británico, Boris Johnson, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistieron hoy en que el cometido de la Alianza Atlántica es "defensivo", que su objetivo es reforzar su flanco este y que no enviará tropas a Ucrania. "En sus 70 años de historia, la OTAN ha sido siempre una alianza defensiva", afirmó Johnson, desde Estonia, acompañado del secretario general de la Alianza y la jefa del gobierno del país báltico, Kaja Kallas. La OTAN ofrecerá a Ucrania "todo el apoyo necesario", además de proteger las fronteras de su flanco este, garantizó por su parte Stoltenberg, tras destacar la "valiente resistencia" que están ofreciendo los ucranianos frente a la "brutal agresión rusa". EE.UU. EEUU teme que lo peor está por llegar en la invasión rusa de Ucrania Washington Los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen un "frágil" optimismo sobre la situación actual de Ucrania y creen que la invasión del país ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putir, podría recrudecerse a corto plazo. Fuentes de la inteligencia de EEUU indicaron a la cadena CNN que el Ejército ucraniano ha logrado hasta ahora que las fuerzas terrestres rusas se estanquen a unos 30 kilómetros al norte de la asediada capital, sin llegar al centro de Kiev. UE La UE asegura que el bombardeo en Járkov “viola las leyes de la guerra” Bruselas El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este martes que el bombardeo del lunes por parte de Rusia contra infraestructuras civiles en la ciudad ucraniana de Járkov “viola las leyes de la guerra”. El político español se expresó en ese sentido tras hablar con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba. Decenas de personas murieron el lunes y centenares resultaron heridos en un ataque ruso con misiles contra barrios residenciales de Járkov. DD.HH. Rusia desoye peticiones de detener la guerra en máximo foro de derechos humanos Ginebra Rusia acudió hoy al mayor foro internacional sobre los derechos humanos en Ginebra para justificar con todo un arsenal de argumentos su guerra contra Ucrania e hizo oídos sordos a las peticiones de la comunidad internacional de detener su operación militar, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos dijeron que los responsables deberán rendir cuentas de sus actos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó al Gobierno de Kiev de ser "neonazi" y de maltratar y violar los derechos de la población rusohablante en Ucrania desde 2014, cuando un movimiento ciudadano logró la caída del entonces presidente, Viktor Yanukovich, aliado cercano de Moscú. ONU Los donantes prometen a la ONU 1.500 millones de dólares para Ucrania Naciones Unidas Países y organizaciones prometieron este martes a la ONU 1.500 millones de dólares para apoyar de forma urgente la respuesta humanitaria a la guerra en Ucrania, en una rápida muestra de solidaridad internacional. "Esta es una de las respuestas más rápidas y generosas a una solicitud urgente humanitaria que se ha recibido hasta la fecha", dijo el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa. La ONU dio a conocer hoy su solicitud de fondos para responder a la crisis en Ucrania, con unas necesidades totales de 1.700 millones de dólares, 1.100 de ellos para acciones humanitarias en el país durante los próximos tres meses y el resto para apoyar a naciones vecinas ante el flujo de refugiados. ÉXODO REFUGIADOS El flujo de refugiados se intensifica en todos los países vecinos de Ucrania Viena Los países vecinos de Ucrania seguían este martes recibiendo a decenas de miles de refugiados que huyen de la invasión rusa, en un éxodo que desde las zonas fronterizas llega a algunas capitales, como Budapest y Bucarest. El alto comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) elevó hoy a 677.000 el número de personas que han abandonado Ucrania en los cinco primeros días de guerra. Más de la mitad de estas personas llegaron hasta ahora a Polonia, mientras que Hungría ha registrado la entrada de unas 90.000. El resto se reparten entre Eslovaquia (50.000), así como Moldavia (60.000) y Rumanía (40.000), más al sureste de Europa. BIELORRUSIA Lukashenko dice que Bielorrusia no intervendrá pero refuerza frontera occidental Moscú El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, rechazó hoy de nuevo la posibilidad de que el Ejército bielorruso participe en el conflicto ruso-ucraniano, pero informó de que ha reforzado la frontera occidental del país con cinco batallones adicionales y puesto en alerta sus sistemas de defensa antiaérea."El Ejército bielorruso no ha tomado parte en las hostilidades ni va a hacerlo. No vamos a participar en la operación especial en Ucrania. No hay necesidad de ello", dijo Lukashenko, en una reunión conjunta del Consejo de Seguridad y el Consejo de Ministros, según difundió la agencia oficial BELTA. MANIFESTACIONES OSCE critica las 6.500 detenciones protestas en Rusia y 860 en Bielorrusia Viena La OSCE ha criticado la detención de más de 7.000 personas en Rusia y Bielorrusia, que se manifestaron contra la invasión del Ejército ruso de Ucrania, como un acto de intimidación y de uso excesivo de la fuerza. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) pide la liberación de todos los que sigan en prisión y critica la arbitrariedad de las detenciones y la violación de principios esenciales como los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. SANCIONES El G7 constata que solo el anuncio de las sanciones a Rusia ya tiene efecto Berlín Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a los siete países más industrializados del mundo, constataron este martes en un encuentro virtual -con el ucraniano Sergei Mashenko como invitado- que las sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania ya están teniendo efecto. "El solo anuncio de las sanciones, en especial las que afectan al Banco Central y a los bancos rusos, está teniendo efecto", dijo el ministro alemán de Finanzas, Chistian Lindner, que presidió la reunión. "El rublo está cayendo en picado, el presupuesto de guerra de Vladímir Putin está sufriendo duros golpes. Estamos logrando que las sanciones tengan una repercusión máxima sobre Rusia y mínima sobre nosotros", añadió. ENERGÍA La AIE liberará 60 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas París La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria y pretende mandar "un mensaje fuerte y coordinado" a los mercados globales de crudo, según apuntó en un comunicado la institución, con sede en París. MULTINACIONALES Crece el éxodo de empresas que abandonan Rusia por la guerra y las sanciones Londres El rechazo a la invasión de Ucrania y las consiguientes sanciones impuestas a Rusia han provocado un éxodo de multinacionales extranjeras que abandonan o reducen sus operaciones en suelo ruso, tras tres décadas de beneficiarse del lucrativo mercado postsoviético. La exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pagos SWIFT, el cierre por la Unión Europea y Canadá de su espacio aéreo, correspondido por Moscú, y el efecto de las penalizaciones internacionales, con un desplome del rublo del 30 % el lunes, hacen que las empresas juzguen demasiado alto el riesgo reputacional y financiero de seguir en Rusia. Gigantes del petróleo, firmas de mensajería y comunicaciones o fabricantes de vehículos se desprenden estos días de sus activos o suspenden sus exportaciones hasta próximo aviso, lo que contribuye al aislamiento del régimen de Vladímir Putin. --------------- ESTADO DE LA UNIÓN Biden pide aprobar una reforma mugratoria "de una vez por todas" en EE.UU. Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes al Congreso que apruebe "de una vez por todas" una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Durante su discurso sobre el estado de la Unión, Biden también presumió de haber conseguido que muchos países del centro y sur del continente americano accedan a "acoger a más refugiados y mantener seguras sus fronteras". PERÚ CRISIS Perú no sale del atolladero político y opositores piden salida del presidente Lima La crisis política en Perú ha entrado en un punto de incertidumbre después de que el presidente Pedro Castillo sorteara los intentos de pedir su destitución tras ser implicado en un presunto caso de corrupción, aunque un sector de la oposición insiste en que buscará llevarlo ante el pleno del Congreso. Tras la primera marejada de la crisis, que pareció descender durante la noche del lunes, con la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Castillo permaneció gran parte del día en silencio, dedicado a cumplir actividades oficiales fuera de Lima. CHINA DERECHOS HUMANOS En libertad abogado chino Yu Wensheng tras 4 años entre rejas por subversión Pekín El abogado disidente chino Yu Wensheng, sentenciado en 2020 a 4 años por "incitar a la subversión contra el poder estatal" fue liberado hoy de la cárcel en la que permanecía en la ciudad oriental de Nankín, informó en su cuenta de Twitter su esposa, Xu Yan. Yu Wensheng se hallaba en un tren con destino a Pekín según su esposa, quien se encuentra esperándole en un hotel de la capital. Galardonado en 2021 con el Premio Martin Ennals, uno de los más prestigiosos en la lucha por los derechos humanos, llevaba en prisión desde que fue detenido en enero de 2018 cuando llevaba a su hijo a la escuela, un día después de pedir públicamente en una carta elecciones libres en China y otras reformas políticas. BIRMANIA CRISIS El Ejército birmano libera a 80 niños que apresó como rehenes, según medios Bangkok Militares birmanos liberaron a un grupo de 80 niños, de entre 3 y 12 años, que habían sido retenidos como rehenes desde el sábado durante un operativo en la región central de Sagaing, informan este martes medios birmanos. Los soldados se retiraron de la población de Chin Pone tras el asalto iniciado hace tres días y después de permanecer guarecidos en un monasterio donde se refugiaban los menores, a los que junto a profesores y algunos de sus padres no dejaban salir, recoge el canal Democratic Voice of Burma (DVB).Tras la retirada de las tropas, residentes del poblado han encontrado los cadáveres de 21 vecinos (19 hombres y 2 mujeres), mientras un número indeterminado permanecen desaparecidos, apunta el medio. BURKINA FASO El Ejército de Burkina Faso mata a al menos 20 yihadistas Uagadugú El Ejército de Burkina Faso mató este lunes a al menos 20 yihadistas después de que atacaran un destacamento mixto de militares y gendarmes en Toéni, localidad de la provincia de Sourou, en el noroeste del país. En un comunicado recogido hoy por el medio local Sidwaya, la dirección de Comunicación y de Relaciones Públicas del Ejército burkinés explicó que en el ataque contra el destacamento de la base, "además del fuego indirecto sobre el campamento, dos vehículos con explosivos intentaron infiltrarse en las instalaciones del destacamento". MÉXICO VIOLENCIA Imputan a capo de la presunta masacre en velorio del occidente de México Ciudad de México El Gobierno mexicano reveló este martes que imputaron al capo Abel "N", alias "El Viejón" o "El Toro", por la presunta masacre ocurrida el domingo en un velorio en Michoacán, estado del occidente, aunque aún no pueden confirmar el número de muertos porque no encuentran los cadáveres. El motivo del homicidio en el poblado San José de Gracia, donde primero trascendió que había 17 muertos, es la lucha de Abel "N" con Alejandro "N", alias "El Pelón", ambos líderes de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de México. ONU MEDIOAMBIENTE Latinoamérica puja por un pacto mundial contra la contaminación del plástico Nairobi Varios países de Latinoamérica pujaron hoy en Nairobi a favor de una resolución que allane el camino para forjar un pacto mundial contra la contaminación por plástico, en la segunda sesión de la V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5). Salvo sorpresa, todo apunta a que el plenario de UNEA-5 adoptará oficialmente este miércoles una resolución para crear un comité intergubernamental con el mandato para negociar el primer tratado global legalmente vinculante, a fin de combatir la polución plástica en el planeta. Se trata de un acuerdo que contemplaría metas, plazos, compromisos y mecanismos de cooperación, entre otros requisitos, y que podría adoptarse en unos dos años. CORONAVIRUS HONG KONG Éxodo en Hong Kong por las restricciones para frenar su peor oleada de covid Shirley Lau Hong Kong Las autoridades hongkonesas no descartan un confinamiento masivo en la ciudad para atajar la actual oleada de covid, la cual ha provocado que cientos de residentes se planteen dejar la ciudad ante la severidad de las medidas tomadas. Las medidas llegan a los espacios privados, donde sólo se pueden juntar ahora un máximo de dos familias, además de pruebas obligatorias de ácido nucleico o la imposición de un pasaporte de vacunación. Desde que comenzó la pandemia, la ciudad ha registrado 238.000 positivos, más del doble que los 109.000 contabilizados oficialmente en la China continental.EFE YEMEN CONFLICTO Países árabes saludan decisión de ONU de clasificar a hutíes como terroristas Riad/Saná Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Baréin han saludado una resolución aprobada el lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU en la que clasificaron por primera vez a los rebeldes hutíes del Yemen como "terroristas" y prorrogaron el embargo de armas contra este movimiento chií respaldado por Irán. "Esperamos que la decisión contribuya a poner fin a las actividades de la milicia terrorista hutí y de sus seguidores", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí en un comunicado publicado en la madrugada de este martes. ROBERT DE NIRO De Niro disfruta en Madrid del menú "impagable" de cinco de los mejores chefs Madrid Robert de Niro y su pareja, Tiffany Chen, "han disfrutado y saboreado" cada plato del "menú impagable" diseñado en Madrid para ellos por cinco de los mejores cocineros del mundo: el argentino Mauro Colagreco y los españoles Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui. "Era una delicia verle comer", han asegurado los chefs. "No sabéis cómo rebañaba cada plato con pan, nos pedía más, cosa que a nosotros nos ha sorprendido porque era un menú bastante completo", cuenta con ilusión Berasategui, quien explicó que el actor en todo momento ha mostrado un "interés espectacular" por la gastronomía española. EFE cd.gcf