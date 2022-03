Mariano García: "Se puede soñar en el Mundial de Belgrado"

Madrid, 2 mar El español Mariano García, segundo en la reunión de Madrid en la prueba de 800, se quedó a un paso de ganar el título del circuito World Indoor Tour, pero se mostró confiado en sus opciones de cara al Mundial de pista cubierta de Belgrado (Serbia), que se disputa en tres semanas, para el que dijo que se "puede soñar". El corredor murciano, líder mundial del año con una marca de 1:45.12, no pudo ganar la carrera y, con 1:45.82, cedió ante el británico Elliot Giles (1:45.43). Álvaro de Arriba fue tercero (1:45.97) y Adrián Ben, que hizo su mejor marca personal (1:46.17), se quedó fuera del Mundial, pese a lograr la mínima, debido a que Mariano García no ganó el título del World Tour. "La carrera ha sido espectacular. Más o menos se ha desarrollado según la idea que teníamos. Estábamos todos los que lucharemos en Belgrado. Lo malo es que no he podido ganar y tampoco una plaza más para Adrian Ben", dijo Mariano García, en la zona mixta del Complejo Deportivo Gallur. "Nos toca luchar a Álvaro de Arriba y a mi en Belgrado, a ver si hay suerte. Siempre se puede soñar porque cualquier rival, en una carrera así, puede ganar una medalla en un Mundial. Me he visto bastante bien. A Giles espero ganarle y quién sabe si entrar en la final y luchar por el podio", confesó. "La táctica era ganar la carrera más que buscar la marca. Ha sido una carrera a un ritmo alto y por he tenido que cambiar la táctica sobre la marcha, pero en mediofondo hay que tener capacidad de respuesta", concluyó. EFE 1011041 drl/jad