Maduro dice que "gracias a Dios", en Venezuela no hay sistema SWIFT

Caracas, 2 mar El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este miércoles que en su país no funcione el sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT, días después de que la Unión Europea (UE) acordara desconectar del mismo a algunos bancos de Rusia, gran aliado de su Gobierno. "Nosotros no dependemos del sistema SWIFT. Gracias a Dios y a la virgen, en Venezuela no hay sistema SWIFT y, al pasar el tiempo, el sistema SWIFT quedará como un sistema caduco", dijo Maduro en un acto de Gobierno transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Al respecto, pronosticó que, "al pasar esta década, el mundo se liberará del sistema SWIFT" y progresará "con esfuerzo propio, con tecnología propia, con sistema monetario propio". La UE acordó el pasado domingo desconectar a algunos bancos rusos del sistema SWFIT, un paso que también darán EE.UU., el Reino Unido, Canadá y Japón, un golpe sin precedentes a la economía de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. Ante esa decisión, el Banco Central de Rusia invitó a los participantes del mercado financiero extranjero a unirse al análogo ruso del SWIFT, denominado SPFS. "Tenemos un sistema de mensajería financiera, el SPFS, que puede reemplazar el SWIFT dentro del país. Los participantes exteriores pueden unirse", señaló su máxima responsable, Elvira Nabiúlina, en una declaración ante los medios tras una reunión del consejo de la entidad monetaria rusa. Frente a esta situación, Maduro celebró contar con el bolívar digital, una moneda nacida en octubre pasado tras la tercera reconversión en lo que va de siglo y la eliminación de seis ceros -14 si se suman las medidas anteriores- que, a pesar de su nombre, no es una criptomoneda, sino que cuenta con billetes y monedas. "Vamos al camino de economía digital al 100 %, como debe ser en el siglo XXI, con portal propio", dijo Maduro, quien se mostró satisfecho con que Venezuela cuente con un sistema monetario propio gracias al bolívar digital, pese a que la mayoría de las transacciones en el país se hacen en dólares. "Venezuela demuestra que puede andar el camino de la economía digital", concluyó. EFE gdl/sb/jrh (video)