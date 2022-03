LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 3 de marzo de 2022

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Rusia redobla sus ataques sobre la segunda ciudad más grande Ucrania, un bombardeo que ilumina el cielo con bolas de fuego sobre zonas habitadas, aunque ambas partes dicen estar listas para entablar conversaciones dirigidas a detener la nueva y devastadora guerra en Europa. Ucrania dice que han muerto más de 2.000 civiles. Por Jim Heintz, Yuras Karmanau, Vladimir Isachenkov y Dasha Litvinova. 820 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-CLAVES: Claves de la invasión rusa a Ucrania en el séptimo día de guerra.

-UCRANIA-ECONOMÍA COMO ARMA: Sin movilizar un solo soldado, en cuestión de días Occidente causa enormes daños a Rusia usando la economía como arma.

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES

MADRID - Una cifra sin precedente de 491 migrantes cruzan las cercas entre Marruecos y el enclave español de Melilla y hay varios heridos, entre ellos agentes de la patrulla fronteriza. Por Aritz Parra. 390 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-TRABAJADORES TEMPORALES

SIN PROCEDENCIA - Los 100 empleados se vieron privados de su sueldo “en medio de la pandemia, cuando los trabajadores de la industria alimentaria se arriesgaron para apoyar la economía”, según anunciaron funcionarios del Departamento del Trabajo de Estados Unidos en agosto de 2021. Recientemente, los funcionarios le dijeron al Center for Public Integrity que a 35 de los trabajadores extranjeros también se les debían 12.922 dólares en concepto de pago por enfermedad exigido por la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus. Por Susan Ferriss y Joe Yerardi / The Center for Public Integrity. 3.900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CHINA-NIXON RECORDATORIO

BEIJING - El viaje de Richard Nixon a China, que hace 50 años despejó el camino para la histórica reanudación de relaciones entre Beijing y Washington siete años después, cambió la perspectiva del mundo de un muchacho estadounidense de 11 años. Ted Anthony, hoy periodista de Associated Press, agradece a Nixon la oportunidad que le dio de aprender a conocer y respetar otras culturas. Por Ted Anthony. 1.300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN CHILE-EJÉRCITO

SANTIAGO DE CHILE - El comandante en jefe del ejército de Chile anuncia su renuncia a la jefatura institucional a menos de 24 horas de ser interrogado por una ministra especial que indaga fraudes en esa fuerza, un caso en el que están procesados sus tres predecesores. 406 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

REP-GEN EEUU-EDUCACIÓN JUSTA

SIN PROCEDENCIA - Gana terreno en Estados Unidos la propuesta de juzgar los conocimientos del alumno sin castigar necesariamente sus ausencias o que no complete sus tareas porque debe trabajar o no tiene las condiciones ideales para aprender. Por Terry Tang. 900 palabras. AP Foto.

AMN-ECO EEUU-TASAS DE INTERÉS

WASHINGTON - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que el banco central empezará a elevar las tasas de interés en un esfuerzo para contener el aumento de la inflación. Por Christopher Rugaber. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN CORONAVIRUS-ALEMANIA

BERLÍN - Alemania retira a todos los países que se encuentran actualmente en su lista de “zonas de alto riesgo” de COVID-19 como parte de una reelaboración de sus normas para viajes que entrará en vigencia el jueves. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-GEN UCRANIA-AISLAMIENTO RUSO

DÜSSELDORF, Alemania - Las restricciones a los deportistas rusos alrededor se acentúan, con la excepción de los inminentes Juegos Paralímpicos. Por James Ellingworth. 400 palabras. AP Foto.

DEP-FUT CHELSEA-ABRAMOVICH VENTA

LONDRES - Roman Abramovich afronta una fuerte presión para vender al Chelsea y uno de los posibles interesados asegura que el oligarca ruso ha iniciado el proceso para desprenderse del club de la Liga Premier. Por Rob Harris. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS JESSE & JOY

CIUDAD DE MÉXICO - A punto de comenzar su gira “Cliches”, Jesse & Joy recuerdan qué les gustó de estar por primera vez en más de 15 años sin tener que viajar constantemente, como ver los primeros pasos de los hijos de Joy y retomar los videojuegos, en el caso de Jesse. La gira del dúo de hermanos comienza el viernes en San Juan e incluye paradas en Miami, Washington, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, antes de llegar a México en mayo. Por Berenice Bautista. 727 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS EDDIE VEDDER

INGLEWOOD, California - Técnicamente, el nuevo álbum y gira de Eddie Vedder son un proyecto en solitario, pero el veterano líder de Pearl Jam para nada estuvo solo. “The Earthling” cuenta con una banda que incluye al productor Andrew Watt, el baterista de Red Hot Chili Peppers Chad Smith y el exguitarrista de los Chili Peppers Josh Klinghoffer, junto con estrellas invitadas como Elton John, Stevie Wonder y Ringo Starr. Por Andrew Dalton. 926 palabras. AP Foto. ENVIADO.

