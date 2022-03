La UE celebra la "derrota moral" de Rusia en la Asamblea General de la ONU

Bruselas, 2 feb La Unión Europea (UE) celebró la "derrota moral y diplomática" para Rusia que supone que la Asamblea General de Naciones Unidas haya rechazado "abrumadoramente" la invasión rusa de Ucrania. "Es una gran derrota moral y diplomática para Rusia. Los llamamientos al Kremlin para que retire inmediatamente todas las fuerzas de Ucrania no pueden sonar más fuertes que esto. El derecho internacional debe prevalecer y prevalecerá", publicó en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Apoyado por 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, el texto "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, celebró el rechazo de forma "abrumadora" de la agresión y también el hecho de que "el mundo permanece unido en la defensa de las leyes y los principios en los que se basan la paz y la seguridad internacionales". "Estamos con Ucrania", publicó Borrell en su cuenta de Twitter. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, destacó que el voto indica que "la comunidad mundial está unida contra la agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania". La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente cinco votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 abstenciones. EFE jaf/cat/pi (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)