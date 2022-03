La fundación española Civio, Premio al Medio de Comunicación de Iberoamérica

Madrid, 2 mar La fundación española sin ánimo de lucro Civio fue galardonada este miércoles con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo 2022 al Medio de Comunicación de Iberoamérica, por su trabajo en "busca de la transparencia, la veracidad de datos y la rendición de cuentas". En su fallo, el jurado destacó que esos tres objetivos de Civio "son precisamente la razón de ser del periodismo". En su web, la fundación española señala que: "nuestra misión es lograr transparencia de verdad en los asuntos públicos y dotar a toda la sociedad de la información que necesita para exigir transparencia, responsabilidad y eficacia a las administraciones. Para defender mejor sus derechos e intereses. Y para actuar en consecuencia". "Trabajamos como un medio de comunicación, pero no como uno al uso. Somos una fundación independiente y sin ánimo de lucro. No somos un negocio, somos servicio público: trabajamos desde 2012 por el interés general. Es decir, para ti, nos apoyes o no", indica Civio. Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, concedidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia EFE, reconocen la labor de los profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de los países con los que España mantiene vínculos históricos y relaciones culturales y de cooperación. Cuentan con una cuantía económica de 10.000 euros, a nivel de los Pulitzer, lo que los consolida como los más reconocidos del ámbito iberoamericano. A la edición de 2022 se presentaron 240 candidaturas de 17 países. EFE ajs/ie (foto) (vídeo)