La Fiscalía de Bolivia reporta 16 feminicidios y 10 infanticidios desde enero

La Paz, 2 mar Un total de 16 mujeres fueron víctimas de feminicidio en lo que va de año en Bolivia, que también reportó 10 infanticidios en ese periodo, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado. Los datos corresponden al periodo entre el 1 de enero y el 1 de marzo, precisó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, citado en un comunicado del Ministerio Público. Las regiones de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país y que constituyen el llamado "eje central", registraron la mayor cantidad de feminicidios, con 8, 5 y 2, respectivamente, según el reporte de la Fiscalía. El departamento amazónico de Beni reportó uno y en las demás regiones no hubo casos por el momento, agrega el informe que cita datos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal. El feminicidio más reciente, reportado en La Paz durante los festivos por Carnaval, se refiere al caso de una mujer de 27 años cuya pareja dijo inicialmente que ella "se habría suicidado", aunque la autopsia confirmó que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por estrangulamiento", según la Policía boliviana. El hombre fue detenido preventivamente y es investigado como principal sospechoso del crimen. En cuanto a los infanticidios, el Ministerio Público detalló que la mayoría de estos sucesos se presentó en La Paz, que tuvo cuatro casos, seguida por Santa Cruz y Potosí, cada una con dos, y hubo uno en Cochabamba y otro en Tarija. En el mismo periodo, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil registró 7.325 casos tipificados en la ley vigente en el país desde 2013 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Santa Cruz, la mayor región boliviana, reportó la mayoría de estos sucesos, con 2.876, seguida de La Paz con 1.511 y Cochabamba con 1.056, señaló el Ministerio Público. Las organizaciones feministas han reclamado desde hace años que la ley contra la violencia machista no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuestos y personal adecuado para atender estos casos. Las airadas protestas recientes de las activistas tras conocerse mediante un caso sonado que muchos feminicidas sentenciados han sido liberados dejaron a la Justicia boliviana en la mira y motivaron a que el Gobierno cree una nueva comisión para revisar estos casos. SUCESOS EN CARNAVAL Lanchipa precisó que durante los días de Carnaval, es decir, entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, en el país se registraron 382 casos de violencia. "De ellos, 314 casos tienen que ver con violencia familiar o doméstica, 21 delitos de abuso sexual, uno de acoso político, dos de acoso sexual, uno de actos sexuales abusivos, 3 de estupro", detalló el fiscal general. También se reportaron 17 denuncias de violación a menores y otras 23 a mayores de edad, agregó el funcionario y expresó su deseo de que estas cifras no incrementen. Por su parte, el director nacional de Tránsito, Sergio Bustillos, precisó que 26 personas han fallecido y 190 resultaron heridas en distintos hechos de tránsito ocurridos durante los días de Carnaval. Bustillos recordó que el suceso más relevante fue un atropellamiento masivo causado por una persona en estado de ebriedad que dejó al menos 9 fallecidos y 19 heridos en una localidad de la región central de Cochabamba. EFE gb/lnm/jrh