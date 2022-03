JUR traspasa filiales del ruso Sberbank en Croacia y Eslovenia a otros bancos

Bruselas, 2 mar (FEB).- La Junta Única de Resolución (JUR) ordenó el traspaso de los activos de las filiales del banco ruso Sberbank en Croacia y Eslovenia, que hace dos días habían sido declaradas en quiebra, a otras entidades financieras de los dos países balcánicos. En un comunicado, el organismo encargado de la resolución de bancos con problemas informó también de que la filial en Austria de la entidad rusa, también en quiebra, no cumple funciones "críticas" en el sistema financiero de este país, por lo que se procederá al cierre de sus funciones a través del procedimiento austriaco de insolvencias. Las tres entidades - la austriaca Sberbank Europe, la corata Sberbank d.d. y la eslovena Slovenian banka- fueron declaradas en quiebra el pasado lunes tanto por el Banco Central Europeo (BCE) como por la JUR después de que sufrieran un "deterioro significativo" de su liquidez como consecuencia de las sanciones impuestas sobre Rusia por la invasión de Ucrania. La JUR intervino entonces los tres bancos, aplicó una suspensión de pagos y ordenó a las autoridades nacionales de los tres países limitar las retiradas de efectivo de sus sucursales, una moratoria que finalizaba este martes a las 23.59 horas. Así, el organismo presidido por la alemana Elke König concluyó que "existía interés público en resolver las dos filiales (en Croacia y Eslovenia) con el objetivo de proteger la estabilidad financiera y evitar problemas" en sus economías. En consecuencia, transfirió todas las acciones de los bancos de Sberbank en Croacia y Eslovenia a Hrvatska Poštanska Banka y Nova ljubljanska banka (NLB), respectivamente. "Los bancos abrirán este miércoles, 2 de marzo, como es habitual sin disrupciones para sus depositantes o clientes. Ahora son parte de grupos bancarios bien establecidos, sólidos y estables", subrayó la JUR. En el caso de su matriz, Sberbank Europe, que es a su vez filial de Sberbank, el mayor banco ruso, la JUR determinó que "no aporta funciones críticas a la economía" austriaca y que una liquidación bajo el procedimiento normal de insolvencia "no tendría ningún impacto negativo" en la estabilidad financiera de la economía de Austria. La resolución de las dos entidades en Croacia y Eslovenia fueron adoptadas también por la Comisión Europea, según la JUR, quien detalló también que las tres decisiones serán implementadas ahora por las autoridades nacionales competentes: la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Austria (FMA), el Banco Nacional de Croacia y el Banco de Eslovenia. "Las tres decisiones tienen una decisión en común: la protección. Protegen la estabilidad financiera y protegen a los depositantes hasta una cantidad de 100.000 euros en Austria y sin límite en Eslovenia y Croacia. Hemos actuado para proteger el interés público y garantizar la estabilidad financiera", enfatizó König. EFE asa/cat/ig (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)