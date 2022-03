Gobierno de México atribuye a venganza entre grupos criminales ataque en el oeste del país

México atribuye a venganza entre grupos criminales ataque en el oeste del paísMéxico, 1 Mar 2022 (AFP) - El gobierno de México dijo este martes que el ataque armado que se registró el domingo en el occidental estado de Michoacán, y que habría dejado al menos una decena de fallecidos, fue una venganza entre grupos criminales. "El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación", dijo en conferencia de prensa Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal.Mejía dijo que el ataque armado, ocurrido en la localidad de San José de Gracia, tuvo su origen en las diferencias entre los jefes de dos células criminales de esa organización. El funcionario indicó que hasta el momento no se tiene certeza del número de personas que fallecieron, aunque reportes iniciales de prensa hablaban de hasta 17 muertos. "No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos, hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llegado los cuerpos", dijo.Un video que circula en redes sociales, presuntamente del instante previo a la agresión, muestra a unos cinco vehículos estacionados con las puertas abiertas frente a una vivienda y a varios sujetos armados que apuntan a un grupo de personas paradas contra una pared con las manos en alto.Posteriormente, se escuchan ráfagas de disparos y se pierde la visibilidad de la toma efectuada desde varios metros de distancia, aparentemente desde un inmueble vecino.El lunes circularon también imágenes de presuntos miembros del crimen organizado limpiando la escena del crimen antes de que llegaran a la zona elementos de seguridad. El municipio de San José de Gracia se localiza en la zona limítrofe entre Michoacán y el estado de Jalisco, una región que también ha sido golpeada por la violencia que genera la rivalidad entre grupos criminales, entre ellos el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.Michoacán, en la costa del Pacífico, ha sido sacudido durante años por este tipo de violencia, en la que también participan células criminales autónomas, y que no se limita al narcotráfico sino también a la extorsión de empresarios del poderoso sector agroindustrial de dicha región.Hace dos semanas, las vitales exportaciones de aguacate michoacano a Estados Unidos fueron temporalmente suspendidas luego que Washington advirtió de amenazas telefónicas a uno de sus inspectores.Según cifras oficiales, más de 340.000 personas han sido asesinadas en México desde que en diciembre de 2006 el gobierno federal lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.La mayoría de asesinatos son atribuidos a pugnas entre criminales.yug/yow