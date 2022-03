Georgia pide a la UE una "fórmula política" sobre su voluntad de integración

París, 2 mar La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) "una fórmula política" para traducir su voluntad de integración en términos políticos, económicos e institucionales. Zurabishvili, que reconoció en una entrevista en el canal de televisión francés BFMTV que la idea de que su país pueda convertirse en miembro de la UE "mañana por la mañana" no es real, consideró que los europeos podrían "hacer un gesto político". Añadió que de la misma forma que han sabido unirse en la respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia, los europeos pueden "encontrar la fórmula política que traduzca las palabras de Ursula von der Leyen", la presidenta de la Comisión Europea, que el pasado domingo afirmó que Ucrania es "uno de los nuestros y los queremos con nosotros". Y que esas palabras de Von der Leyen se concreten en el terreno político, en el económico y en el institucional. La presidenta de ese estado del Cáucaso recordó que la adhesión a la UE está inscrita en su propia Constitución, que hay consenso sobre la voluntad de integrarse y que "muy rápido" van a enviar una solicitud para formalizarlo. Georgia perdió completamente en 2008 el control de dos provincias separatistas, Abjasia y Osetia del Sur, que representan el 20 % de su territorio, por una intervención militar rusa y pese al cese el fuego, sus relaciones con Moscú desde entonces son muy tensas. Preguntada sobre si a la vista de lo ocurrido en Ucrania, la Unión Europea podría servir de protección, Zurabishvili respondió que "no hay un verdadero escudo" pero la UE "es una respuesta política" que se ha puesto en evidencia con la "extraordinaria unidad" que han demostrado los Veintisiete tras la invasión rusa. De hecho, estimó que la respuesta de los occidentales ha estado a la altura. "Es la buena respuesta" porque aunque "Rusia tiene tanques", los europeos tienen una economía más potente. Sobre la marcha del conflicto en Ucrania, la presidenta de Georgia no se hace ilusiones, ya que da por hecho que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está dispuesto a abandonar y eso significa que "la guerra va a continuar". En cuanto a lo que podría detener a Putin, reconoció que "nadie lo sabe, y yo tampoco". EFE ac/rcf/ah