Francia se esfuerza en subrayar que no está en guerra con Rusia

París, 2 mar Las autoridades francesas se han esforzado en las últimas horas en puntualizar que el país no está en guerra con Rusia, después de los roces con Moscú por unas controvertidas declaraciones del ministro francés de Economía en las que hablaba de "guerra económica y financiera total a Rusia". "Ni Francia, ni la Unión Europea, ni la OTAN agitan la amenaza de una acción militar contra Rusia. No estamos en guerra", subrayó este miércoles el portavoz del Ministerio francés de Defensa, Hervé Grandjean, en France Info. Respondía así a una pregunta sobre las palabras del ministro de Economía, Bruno Le Maire, que en esa misma emisora el martes había dicho que los occidentales con sus sanciones van a "provocar el hundimiento de la economía rusa" y, sobre todo, que van a "librar una guerra económica y financiera total a Rusia". Palabras que generaron una reacción en Twitter del expresidente ruso Dimitri Medvedev que en Twitter había lanzado una advertencia en francés: "Un ministro francés ha dicho que nos habían declarado la guerra económica. Tengan cuidado con su discurso, señores. Y no olviden que las guerras económicas en la historia de la humanidad a menudo se han transformado en guerras reales". Horas después, los servicios de Le Maire hicieron circular el mensaje de que el término de guerra que había utilizado era "inapropiado" y no se corresponde con la estrategia de búsqueda de la desescalada de Francia, que no está "en conflicto contra el pueblo ruso". En cualquier caso, Francia ha decidido enviar equipamiento militar "letal" a Ucrania, como confirmó Grandjean, que no quiso precisar de qué se trata, para no dar pistas a Rusia sobre las "debilidades" del ejército ucraniano. EFE ac/alf