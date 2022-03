El serbobosnio Dodik dice que en Kiev hay "hordas armadas" contra los rusos

Sarajevo, 2 mar El líder prorruso serbobosnio Milorad Dodik declaró hoy que por Kiev andan "hordas armadas" que luchan contra los rusos y que durante la guerra bosnia (1992-1995), los serbios en Sarajevo fueron víctimas de paramilitares bosniomusulmanes, y no los agresores. Dodik hizo estas declaraciones en reacción a unas palabras del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre supuestos paralelismos entre la situación actual en Ucrania y la vivida en Bosnia en la década de 1990. Las imágenes que llegan de la ciudad ucraniana de Járkov bajo ataques rusos recuerdan "las atrocidades sufridas por Bosnia en los 90" y las escenas de Sarajevo bajo las bombas serbiobosnias, dijo ayer el jefe del Gobierno británico. "Johnson tiene razón si se refería a las bandas que hoy vemos andar por Kiev, lo que se puede ver en las redes sociales", indicó Dodik, según el portal bosnio Nezavisne, al asegurar que a él le recuerdan a los paramilitares que en Sarajevo "cometieron monstruosos crímenes contra serbios". Sarajevo fue "un gran campo de concentración para serbios, la ciudad fue étnicamente limpiada de serbios", añadió en alusión a que hoy hay pocos miembros de esa etnia en la capital bosnia. Bosnia-Herzegovina sufrió una cruenta guerra civil que enfrentó a bosnios musulmanes, serbios y croatas, y causó unos 100.000 muertos. La artillería serbobosnia mantuvo bajo asedio a Sarajevo durante los tres años y medio de conflicto armado. "No sé cómo el primer ministro británico no recordó a la República Srpska (ente serbobosnio), a Serbia, bombardeadas (por la OTAN) durante meses sin una base legal y sin razón. O a Siria, Irak o Afganistán, donde las fuerzas de la OTAN vertieron cientos de miles de proyectiles letales", dijo Dodik. Los bombardeos de la OTAN en Serbia entre marzo y junio de 1999 pusieron fin a la guerra en Kosovo entre las fuerzas serbias y la guerrilla separatista albanokosovar. En los últimos meses, el nacionalista y separatista Dodik ha amenazado con una secesión del ente serbio de las instituciones centrales bosnias. Después de que Dodik hablara por teléfono con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, las autoridades centrales de Bosnia-Herzegovina, un país dividido por líneas étnicas y con instituciones centrales débiles, alertaron de riesgos para la seguridad del país balcánico. Dodik ha expresado su apoyo a Rusia en la actual guerra en Ucrania y se ha opuesto a que Bosnia-Herzegovina imponga sanciones a Moscú, algo que quieren hacer los líderes musulmanes y croatas del país balcánico, dividido en un ente serbio y otro común musulmano-croata. EFE Sn/wr/pi