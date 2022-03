El OIEA descarta que Ucrania desarrolle armas nucleares, como insinúa Rusia

Viena, 2 mar El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) descartó este miércoles que Ucrania esté desarrollando armas nucleares, tal y como alega Rusia para justificar, entre otros asuntos, su invasión del país vecino. "Para nosotros este asunto es muy claro. No tenemos ninguna información que ponga en duda las credenciales de no proliferación (nuclear) de Ucrania", dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, en una rueda de prensa en Viena. "No tenemos información sobre ninguna desviación de ningún tipo de material no declarado ni de actividades encaminadas hacia el desarrollo de armas nucleares (en Ucrania)", dijo el responsable del OIEA. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo este miércoles que la ofensiva militar rusa tiene como objetivo desarmar a Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear. "No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenazan nuestra seguridad", añadió el responsable de la diplomacia rusa, según la agencia de noticias rusa Ria. La Junta de Gobernadores del OIEA celebra entre hoy y mañana una reunión extraordinaria en Viena centrada en la situación de las instalaciones nucleares en Ucrania en medio de la actual ofensiva rusa. Grossi advirtió ante los delegados de la Junta del peligro de que un ataque deliberado o involuntario contra una de las cuatro plantas nucleares y otras instalaciones atómicas del país cause un desastre. Al mismo tiempo, matizó al recordar que "Rusia ha repetido que no tienen planes de atacar instalaciones (nucleares)" en Ucrania. "Estoy en contacto con Rusia y este tema es una parte central de nuestras conversaciones y estoy convencido de que esto (un ataque) nunca sucederá", agregó. "Por supuesto, debemos estar activos para asegurar que no se produzca un problema no intencionado o accidental y eso siempre es una posibilidad mientras exista un conflicto", concluyó Grossi. En Ucrania hay cuatro plantas nucleares, con 15 reactores, además la antigua planta de Chernóbil, escenario del peor accidente atómico de la historia, en 1986. En los primeros siete días de conflicto ya hubo varios incidentes en los entornos de instalaciones nucleares, sin causar ningún tipo de emisión de radiación. EFE jk/ll/pi