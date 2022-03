El gobernador de Puerto Rico exige igualdad con resto de ciudadanos de EEUU

San Juan, 2 mar El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, exigió este miércoles al Congreso y al Gobierno de Estados Unidos igualdad de derechos respecto al resto de ciudadanos de los 50 estados del país norteamericano. Pierluisi hizo esa petición durante una conferencia de prensa celebrada junto a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y un grupo de legisladores federales y de Puerto Rico junto al Capitolio federal. La conferencia de prensa se incluye en los actos de celebración de los 105 años de la concesión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños mediante el Acta Jones de 1917. "Hoy celebramos, después de 105 años, los beneficios, privilegios y libertades garantizadas que tenemos como ciudadanos americanos, pero al mismo tiempo exigimos la igualdad de derechos que tienen todos los estados cobijados por la bandera americana", indicó Pierluisi. A pesar de que ha pasado más de un siglo, Pierluisi comentó que Puerto Rico "se queda corto" en cuanto a la concesión de los principios más básicos de la democracia americana. DERECHO A LA IGUALDAD "El derecho a la igualdad es el corazón de la constitución federal y ese es un principio que nuestra nación, por más de 245 años, continúa perfeccionando, pero la realidad es que los ciudadanos americanos de Puerto Rico carecen de los derechos democráticos más fundamentales", sostuvo. "Carecemos del derecho a votar por el presidente de Estados Unidos y de tener, mediante el voto directo, representación en el Congreso. También, de ser tratados en igualdad en los programas federales. Estas desigualdades antiamericanas no tienen cabida en un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", argumentó el primer ejecutivo. Aseguró, además, que se quiere erradicar la que definió como ciudadanía de segunda clase de los puertorriqueños. "Como ciudadanos americanos no estamos solicitando un trato especial, lo que exigimos es igualdad", reiteró Pierluisi. CONTRIBUCIÓN MILITAR La comisionada residente en Washington, que acompañó al gobernador en la conferencia de prensa, señaló por su parte que los puertorriqueños atesoran ciudadanía estadounidense y que han honrado con un cuarto de millón de hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas a EE.UU. a través de más de un siglo. González aseguró que, no obstante, es inaceptable que en pleno año 2022 haya que decirles a los ciudadanos de la isla que si quieren igualdad deben mudarse a otra parte del mismo, en referencia a que los puertorriqueños solamente pueden votar por el presidente de EE.UU. si residen en territorio continental del país norteamericano. La comisionada residente enfatizó en que la voluntad de los ciudadanos de disfrutar de plenos derechos y asumir plenas responsabilidades debe respetarse. Por ello recordó que el pueblo de Puerto Rico votó más de una vez para rechazar el actual estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU. y en noviembre de 2020 una mayoría del 53 por ciento lo hizo a favor de la plena anexión de la isla al país norteamericano en una consulta popular sobre el tema. El senador Martin Heinrich, de Nuevo México, indicó que a pesar de sus numerosas y sustanciales contribuciones a EE.UU., a los puertorriqueños no se les ha otorgado el mismo respeto ni trato de que al resto de los ciudadanos estadounidenses. EFE arm/rrt