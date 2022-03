El gobernador de Florida arremete contra estudiantes por llevar mascarillas

Miami, 2 mar El gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, que durante la pandemia de la covid-19 ha mostrado ser un férreo oponente a los mandatos del uso de mascarillas en centros escolares, arremetió este miércoles contra unos estudiantes que llevaban tapabocas. "No tienen que usar esas máscaras. Quiero decir, por favor quítensela. Honestamente, no está haciendo nada. Tenemos que parar con este teatro covid. Si quieren usarlas, está bien, pero esto es ridículo", emplazó a varios estudiantes de la escuela secundaria Middleton, en Tampa (oeste). En un video que muestran medios locales aparece el gobernador republicano en el momento de su llegada a una rueda de prensa en la Universidad del Sur de Florida (Tampa), donde anunció un plan de financiación de la educación en ciberseguridad. Justo al subir al podio, el gobernador vio al grupo de estudiantes de secundaria que habían sido invitados y, antes de tomar el micrófono, se volteó hacia ellos reprochándoles que llevaran mascarillas, al tiempo que resopló sacudiendo la cabeza. Addison Davis, superintendente de las escuelas del condado de Hillsborough, reprochó más tarde la postura del gobernador. "Es una elección del estudiante y de los padres proteger su salud de la manera que consideren más apropiada. Estamos orgullosos de la manera en que nuestros estudiantes se representaron a sí mismos y a nuestro distrito escolar", señaló el superintendente en unas declaraciones que recoge el canal 8 de televisión local. En un comunicado enviado al mismo medio, la oficina del gobernador mantuvo la posición al decir que "no hay evidencia (citando a DeSantis) de que las máscaras hagan alguna diferencia". "(...) Después de dos años de mensajes mixtos de las autoridades de salud y los medios, el gobernador quiere asegurarse de que todos estén al tanto de los hechos y los datos ahora, para que puedan sentirse libres y cómodos sin una máscara", dijo a News Channel 8 la secretaria de prensa Christina Pushaw. Recientemente, Florida anunció una nueva guía oficial sobre cómo afrontar la pandemia con "cambios significativos" y opuesta a recomendaciones federales, incluido el rechazo al uso de mascarilla en los lugares de trabajo y la reducción del aislamiento. La guía "actualizada" por las autoridades de salud del estado incluye "rechazar el uso obligatorio de máscaras para los empleados" y "asesorar a los profesionales e instalaciones de atención médica para que revalúen los protocolos a favor de las opciones de tratamiento con base científica para beneficiar a los pacientes", según un comunicado de la oficina del gobernador. En cuanto a las guarderías y centros escolares, limita la cuarentena por la covid-19 de niños y estudiantes a cinco días. "El estado de Florida tiene inmunidad generalizada natural e inducida por vacunas", dijo durante la presentación de la nueva guía el doctor Joe Ladapo, cirujano general de Florida, cargo que constituye la máxima autoridad de salud del estado. En enero pasado y ante el pleno del Congreso floridano, DeSantis no perdió oportunidad de criticar las "destructivas" y "poco efectivas" restricciones federales, "autoritarias, arbitrarias y aparentemente interminables", según dijo, que la Administración del presidente Joe Biden ha impuesto en medio de la pandemia. EFE jip/abm/jrh