El español César Vidal publica en EE.UU. y en español "El exiliado"

Miami, 2 mar El historiador, periodista y escritor español y estadounidense César Vidal acaba de publicar en EE.UU. "El exiliado", un relato sobre un hombre perseguido por motivos religiosos que ha dedicado a "todos los que buscan paz y libertad". En "El exiliado" (The Agustin Agency), que cuenta las vicisitudes de un hombre al que el acoso de la Inquisición obliga a huir a otro país y que, incluso así, no se libra de sus perseguidores, el protagonista no tiene nombre, al contrario que los demás personajes. Tampoco se nombra al país del que huye, aunque se intuye que es España, ni al que llega, del que solo se sabe que es francófono. Lo hizo premeditadamente para "poder reflejar siquiera en parte la experiencia de los exiliados anónimos", dice a Efe. El telón de fondo es la Europa de los siglos XVI y XVII, la época de la Reforma luterana y la Contrarreforma católica. A juicio de Vidal, el factor religioso como motivo de persecución sigue existiendo pero "no es tan evidente" como en aquellos tiempos: hoy "la persecución está más relacionada con motivos ideológicos". La búsqueda de paz y libertad más allá de las fronteras del propio país está de plena actualidad por el éxodo de miles de ucranianos ante el avance ruso sobre Ucrania. En 2020 Vidal publicó también en EE.UU. y en español "Un mundo que cambia", en el que expuso los cambios geopolíticos experimentados a partir del colapso de la Unión Soviética y la importancia de comprender qué es en realidad la democracia, su origen y su evolución hasta lo que se conoce hoy con ese término. Siempre polémico, Vidal disiente de la visión generalizada de que Rusia y su presidente, Vladimir Putin, son los malvados y Ucrania la víctima inocente, y cree que es necesario un análisis más profundo de un asunto "complejo y poliédrico". Asegura que las regiones pro rusas de Ucrania han soportado durante ocho años un constante bombardeo de parte de los nacionalistas ucranianos, que han causado más de 14.000 víctimas mortales civiles. Pero, sobre todo, atribuye la intervención rusa al incumplimiento de las promesas occidentales a los presidentes rusos Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin en el sentido de que las fronteras de la OTAN "no avanzarían una pulgada hacia el este" después de la desaparición del bloque soviético. Desde que dejó España porque, según cuenta, le avisaron con solo horas de antelación que su casa iba a ser blanco de un atentado, Vidal se asentó en Miami, desde donde emite un programa de radio y un canal de televisión por suscripción. También sigue escribiendo libros, además de organizar regularmente seminarios y conferencias. Vidal es autor de más de 150 libros, entre ellos "Mentiras de la Historia... de uso común" y "Momentos cumbre de la Historia que cambiaron su curso", y biografías como "Más que un rabino: La vida y enseñanzas de Jesús el judío".