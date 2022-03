El Brent cotiza por debajo de los 110 dólares a media mañana

Londres, 2 mar El barril de crudo Brent para entrega en mayo cotizaba a media mañana de este miércoles a 109,23 dólares, un ascenso del 4,71 % respecto del cierre de la jornada anterior, pero un 2,16 % por debajo de la cotización al comienzo de la sesión. El Brent mantiene la tendencia al alza por la inquietud del mercado sobre una crisis de suministro global si se prolonga o empeora la situación en Ucrania por la invasión rusa. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural. Según los expertos, el problema en este momento es que los productores tienen poca capacidad disponible, razón por la cual la OPEP no logra alcanzar sus objetivos de producción. La crisis se ha agravado después de que Occidente dispusiera una serie de sanciones contra el Kremlin. El Reino Unido ha impuesto sanciones contra cinco bancos rusos --Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank-- y tres oligarcas vinculados al Kremlin, identificados como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg, pero las autoridades han adelantado que preparan una lista de otros oligarcas. Las petroleras BP y Shell también han comunicado que han decidido no continuar con los vínculos que tenían con empresas rusas. En el Reino Unido, los expertos anticipan que la subida del petróleo puede empujar al alza los precios del carburante, ya elevados por la actual crisis energética global y mientras las economías en todo el mundo se recuperan del coronavirus. EFE vg/prc/fp