Doncic hunde a Lakers, Nets fracasan de nuevo y Warriors siguen desubicados

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar Los Angeles Lakers quedaron muy 'tocados' tras perder frente a los Dallas Mavericks de Luka Doncic en una jornada en la que los Brooklyn Nets volvieron a caer y los Golden State Warriors extendieron su preocupante racha negativa al verse superados por los Minnesota Timberwolves. LAKERS 104 - MAVERICKS 109 Los Angeles Lakers mejoraron mucho su imagen tras la humillación del domingo ante los New Orleans Pelicans pero finalmente no remataron la remontada ante los Dallas Mavericks de un Luka Doncic muy afilado en el último cuarto (25 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias). LeBron James (26 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias) fue el mejor de un equipo angelino inmerso en incontables dudas y que ha perdido los tres partidos que ha jugado desde el All-Star. TIMBERWOLVES 129 - WARRIORS 114 También con bastantes interrogantes, aunque con una clasificación mucho más holgada, caminan los Golden State Warriors, que solo han ganado dos de sus últimos ocho encuentros y que esta noche cayeron ante los Minnesota Timberwolves de un fantástico Karl-Anthony Towns (39 puntos y 9 rebotes). El gran partido de Stephen Curry (34 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) no fue suficiente para unos Warriors irreconocibles desde el triple (13 de 45). El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 22 minutos para los Warriors en los que aportó 4 puntos, un rebote, 4 asistencias y 2 robos. RAPTORS 109 - NETS 108 En su segundo encuentro frente a los Toronto Raptors en dos días, los Brooklyn Nets se desinflaron en el último cuarto (29-18) y dejaron escapar un partido que pudieron llevarse pese a jugar sin Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons y Andre Drummond. Gary Trent Jr. (24 puntos y 7 asistencias) lideró a unos Raptors poderosos en el rebote (48 frente a 37) mientras que James Johnson (19 puntos) fue el máximo anotador de unos Nets muy poco fiables y que solo han ganado uno de los cuatro partidos que han disputado desde el All-Star. CELTICS 107 - HAWKS 98 Los Boston Celtics le dieron la vuelta a un partido que perdían de 17 puntos en el segundo cuarto y que acabaron ganando de forma cómoda tras una espléndida segunda mitad (56-33). Jayson Tatum (33 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) neutralizó la gran actuación con los Atlanta Hawks de Trae Young (31 puntos y 6 asistencias). El dominicano Al Horford jugó 34 minutos con los Celtics y sumó 8 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 tapones. ROCKETS 100 - CLIPPERS 113 Tras derrotarles el domingo por los pelos, Los Angeles Clippers ganaron también hoy a los Houston Rockets con una versión mucho más sólida y contundente para sumar así su cuarta victoria seguida. Ivica Zubac (22 puntos y 12 rebotes) dominó el juego interior mientras que Jalen Green (20 puntos) fue el máximo anotador de unos Rockets desahuciados que han perdido sus últimos diez encuentros. WIZARDS 116 - PISTONS 113 Ocho jugadores sumaron más de diez puntos en el coral ataque con el que los Washington Wizards doblegaron con mucho sufrimiento a los Detroit Pistons. Kyle Kuzma (21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) encabezó a los Wizards en tanto que Jerami Grant (26 puntos) destacó en los Pistons. El brasileño Raul Neto disputó 24 minutos para los de Washington en los que consiguió 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (41-21) 2.- Chicago Bulls (39-23) 3.- Philadelphia 76ers (37-23) 4.- Milwaukee Bucks (37-25) 5.- Cleveland Cavaliers (36-25) 6.- Boston Celtics (37-27) 7.- Toronto Raptors (34-27) 8.- Brooklyn Nets (32-31) 9.- Charlotte Hornets (30-33) 10.- Atlanta Hawks (29-32) 11.- Washington Wizards (28-33) 12.- New York Knicks (25-36) 13.- Indiana Pacers (21-42) 14.- Detroit Pistons (15-47) 15.- Orlando Magic (15-47) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (49-12) 2.- Golden State Warriors (43-19) 3.- Memphis Grizzlies (43-20) 4.- Utah Jazz (38-22) 5.- Dallas Mavericks (37-25) 6.- Denver Nuggets (36-25) 7.- Minnesota Timberwolves (34-29) 8.- Los Angeles Clippers (33-31) 9.- Los Angeles Lakers (27-34) 10.- New Orleans Pelicans (25-36) 11.- Portland Trail Blazers (25-36) 12.- San Antonio Spurs (24-38) 13.- Sacramento Kings (23-40) 14.- Oklahoma City Thunder (19-42) 15.- Houston Rockets (15-46). PRÓXIMA JORNADA (miércoles 2 de marzo) Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets Orlando Magic - Indiana Pacers Philadelphia 76ers - New York Knicks Houston Rockets - Utah Jazz Milwaukee Bucks - Miami Heat New Orleans Pelicans - Sacramento Kings Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder Phoenix Suns - Portland Trail Blazers. EFE dvp/ea (foto)