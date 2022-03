Director de cadena opositora abandona Rusia tras bloqueo del medio

Moscú, 2 mar El director de la cadena opositora rusa de televisión "Dozhd", Tíjon Dzyadkó, informó este miércoles de que abandona Rusia junto con algunos empleados del medio después de su bloqueo por la cobertura de la campaña rusa en Ucrania. "He tomado la decisión de abandonar Rusia. También la han tomado una serie de trabajadores de la redacción. Después del bloqueo ilegal de la web y las cuentas de 'Dozhd' en redes sociales, y amenazas que recibieron algunos empleados, es evidente que peligra nuestra seguridad personal", escribió en su cuenta de Telegram. Agregó que "Dozhd" planea recurrir la sanción y continuar trabajando,aunque sea a distancia. Según el director del medio, "Dozhd", declarado agente extranjero en Rusia, no había infringido las leyes, por lo que no había motivos para su bloqueo. El regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, bloqueó este martes las emisiones y las páginas web de la radio "Eco de Moscú" y el canal de televisión "Dozhd", ambos críticos con el Kremlin. La decisión de Roscomnadzor obedeció a una exigencia de la Fiscalía General de Rusia, que acusó a los medios de publicar de manera deliberada y sistemática "llamamientos a acciones extremistas, a la violencia, e informaciones falsas sobre las acciones de los militares rusos en la operación especial", en Ucrania. El director de "Eco de Moscú", Alexéi Venedíktov, anunció que recurrirá la decisión de regulador, que consideró como "la implantación de censura, que está prohibida expresamente por la Constitución". Pese al bloqueo oficial, la emisora continúa emitiendo en internet en otras plataformas, como Youtube. EFE aj/fss/si