Denis Zakaria, duda para el partido ante Villarreal

Roma, 2 mar El mediocentro suizo Denis Zakaria, fichaje invernal del Juventus, no entró en la lista de convocados para la ida de la semifinal de Copa Italia frente al Fiorentina por lesión y es duda para la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones ante el Villarreal, según informó el propio club. "Denis Zakaria se realizó exámenes médicos que revelaron una lesión en el tendón del aductor de su pierna derecha. El tiempo estimado de recuperación es de 20 días", expresó mediante un comunicado el conjunto turinés. Sin embargo, el técnico italiano Massimiliano Allegri se mostró optimista y no descartó su vuelta para el choque de octavos de final en la rueda de prensa previa al choque copero ante Fiorentina: "Esperamos contar con Denis Zakaria para la vuelta contra Villarreal por Champions League". "Siempre hay lesionados, no es algo que me preocupe. Esperamos contar con Paulo Dybala y Federico Bernardeschi desde el jueves, pensando en el partido del fin de semana. Daniele Rugani está por regresar, pero Chiellini sigue fuera. Alex Sandro necesita otros 10 días", añadió Allegri.