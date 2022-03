Delegación estadounidense reitera en Taiwán su "compromiso" con la isla

Pekín, 2 mar Una delegación estadounidense liderada por Mike Mullen, ex presidente del Estado Mayor Conjunto del país norteamericano, reiteró que Washington mantiene su "compromiso" con la isla. Mullen, que llegó el martes por la noche a la isla junto a otros cuatro exfuncionarios estadounidenses, comentó en una comparecencia con los medios junto a la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, que la visita tiene el objetivo de expresar apoyo a la "continua y creciente fortaleza" de la "asociación vital" entre Estados Unidos y Taiwán. "Espero que podamos asegurarles a ustedes y a su gente, así como a nuestros aliados y socios en la región, que Estados Unidos se mantiene firme en sus compromisos", dijo Mullen, citado por la agencia oficial de noticias taiwanesa CNA. "Mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán no solo forma parte de los intereses de Estados Unidos sino de todo el mundo", agregó. También aseguró que EEUU se opone "a cualquier cambio unilateral en el 'statu quo'" en el Estrecho de Taiwán, isla sobre la cual China reclama su soberanía y con la que Washington, oficialmente, no tiene relaciones diplomáticas. Mullen aprovechó para mencionar la invasión rusia a Ucrania y destacar que "los demócratas de todo el mundo se enfrentan a desafíos alarmantes". Al margen de esta visita, también llegará hoy a la isla el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, especialmente crítico con Pekín, y que se reunirá igualmente con Tsai y con el ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu. Por su parte, Tsai afirmó hoy que "la amenaza militar de China al Estrecho de Taiwán y a la región sigue aumentando" y que espera trabajar "aún más de cerca con EEUU para responder de forma colectiva a los desafíos y a acciones unilaterales que puedan afectar la seguridad, a fin de mantener la paz y la estabilidad regionales". China ha criticado a Estados Unidos por enviar esta delegación a la isla, advirtiendo que podría "dañar aún más" las relaciones bilaterales y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. "Pedimos a Washington que ponga fin a cualquier tipo de contacto oficial con Taipéi y maneje este asunto con cuidado", reiteró el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en la última rueda de prensa de la cartera. China reclama para sí la soberanía de Taiwán, a quien considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, Pekín envió en 2021 casi 1.000 aviones a lo que Taipéi considera su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), cifra que representa aproximadamente el triple de las incursiones registradas en 2020, cuando la isla comenzó a llevar un conteo de las mismas. La isla es igualmente uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y su principal aliado en caso de estallido bélico con Pekín. EFE jco/vec/alf