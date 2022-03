Darder: "Si mostramos división, empezaremos a ir para abajo"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 2 mar El centrocampista del Espanyol Sergi Darder subrayó este miércoles la importancia de la unidad entre equipo y afición, en uno de los momentos más complicados de la temporada, y señaló que si se muestra "división", se empezará a ir "para abajo". El cuadro blanquiazul ha sumado 3 de los últimos 21 puntos posibles. En cualquier caso, el mallorquín, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, mostró un discurso aguerrido: "La temporada pasada creíamos en subir a Primera y ahora pensamos que podemos acabar el curso a nivel alto". El medio, uno de los futbolistas más en forma del equipo actualmente, destacó la "unidad" de jugadores y cuerpo técnico. Sea como sea, Darder se mostró comprensivo con el malestar de la grada: "No fue agradable que viajaran 2.000 personas a Villarreal y que el partido acabara así (5-1)". En este sentido, el propio futbolista reconoció que es complicado mostrar un discurso "optimista", aunque insistió en que "todo está por decidir". Además, el balear apuntó que el equipo está "mejor" de lo que parece y recordó que, hace tres temporadas, se llegó a la Liga Europa "con un tramo final espectacular". De todos modos, Darder no eludió la autocrítica: "Si no estamos más arriba es por nuestros errores y la falta de contundencia. Estamos por debajo de donde mereceríamos, pero los detalles nos están matando". EFE 1011112 dpb/gmh/arh