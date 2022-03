Bulgaria expulsa a dos diplomáticos rusos por espionaje

Sofia, 2 mar Bulgaria declaró hoy a dos diplomáticos rusos "persona non grata" debido a que realizaban tareas de espionaje y les dio 48 horas para abandonar el país balcánico miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. Poco antes de la expulsión, la Fiscalía búlgara anunció que contaba con pruebas de que un diplomático ruso hacía labores de espionaje ayudado por un general búlgaro de la reserva que tenía acceso a información clasificada de la UE y de la OTAN. El Ministerio de Exteriores convocó este miércoles a la embajadora rusa en Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, para entregarle dos notas de protesta por las actividades de los diplomáticos en suelo búlgaro. La embajadora rusa no acudió al encuentro y envió a un representante de menor entidad. Una de las notas de protesta también demandaba que la Embajada de Rusia retirase mensajes "cínicos y ofensivos" que había difundido en las redes sociales contra países de la UE y la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Uno de esos mensajes criticaba "la agresión informativa de Washington y sus orinales euroatlánticos (en referencia a los demás miembros de la OTAN)" contra Rusia. Mitko Dimitrov, el portavoz de Exteriores, dijo que Bulgaria exigió a la embajada rusa que presentara disculpas por esos mensajes. El Gobierno de Bulgaria aseguró hoy que, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, los servicios de seguridad han elevado su nivel de alerta. Según la Fiscalía, un diplomático ruso ha contado desde 2016 con cooperación de un general del Ejército búlgaro en la reserva para obtener material confidencial. Este alto militar, cuya identidad no se revela ni se precisa si está detenido, suministraba personalmente secretos estatales a través de entrega de tarjetas de memoria, según la Fiscalía. Desde octubre de 2019, Bulgaria ha expulsado a nueve diplomáticos rusos por espionaje, una cifra que incluye a los dos hoy declarados "persona non grata".EFE vp-ll/pi