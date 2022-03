Beatriz Luengo y Yotuel caldean la magia de su amor con "GPS"

Silvia García Herráez Madrid, 2 mar Tras haber hecho historia en los Premios Latin Grammy con la canción “Patria y vida”, Beatriz Luengo y Yotuel Romero presentan su nuevo trabajo en conjunto “GPS” una canción que homenajea a sus más de 15 años de relación y trabajo juntos. “Separados tenemos talento, pero juntos somos poderosos”, apuntan a EFE. La canción, según explica Luego, parte un libro que escribió ella hace dos años “El despertar de las musas”, en el que cuenta la historia de 12 mujeres talentosas del pasado, entre las que se incluye una trama Gala y Dalí, de quienes opina: “son una pareja fundamental para entender lo que es el equipo dentro de una pareja”. “Hace poco le decía a Yotuel: ‘Tenemos que reivindicar el trabajo en equipo. Hay que hacerlo más que nunca en esta era de las separaciones’ y así es como en casa, jugando con la música, porque nosotros en ningún momento nos sentamos a escribir una canción sobre nuestra historia, simplemente surgió de un juego de melodías y letra”, argumenta la cantante. El Sistema de Posicionamiento Global (en inglés Global Positioning System, GPS) fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para localizar a sus enemigos. Actualmente, la población lo usa para desplazarse de un punto a otro sin perderse; y Romero y Luengo lo usan para homenajear su amor: “Fíjate todo lo que ha evolucionado, y en el buen camino”, bromea el cantante. “Si vas a la lógica del GPS te das cuenta de que tú para llegar al destino tienes que poner una dirección, pero es que para encontrar a la pareja también hay una dirección, alguien te la pone. Me encanta porque cuando alguien mira a su pareja a los ojos y se siente querido es que el destinó los encontró, y eso es lo que nos pasó a nosotros”, explica Yotuel. “Nuestro amor es un GPS -me dijo Yotuel cuando se levantó una mañana, de ahí también el título de la canción-. Le dije que me explicara porque no entendía nada, y me dijo: ‘Sí, porque fíjate todos los pasos que hemos dado para encontrarnos y estar juntos finalmente’; y lleva razón, por eso lo pusimos de estribillo también”, agrega la actriz. Luengo y Romero son una de las parejas más estables del panorama famoso español. Fue en el 2003, en el rodaje de la serie de Antena 3 “Un paso adelante (UPA)”, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Ella, que por aquel entonces tenía 18 años, se enamoró perdidamente de la nueva incorporación al elenco, Yotuel, el cantante del grupo Orishas, seis años mayor que ella. Y desde entonces, incluso ahora con dos hijos, han vivido su amor públicamente sin reparo. “Lo de la exposición es un tema complejo. Cuando empezamos, durante los diez primeros años, yo no quería hablar de Yotuel. De repente llegaron las redes sociales y recuerdo ese momento en el que pensé: ‘Ostras, quiero manejarlas desde la honestidad’, al fin y al cabo, es mi vida, no me puedo inventar otra”, asegura. Ahora, juntos, tras hacer historia en los Premios Latin Grammy con la canción “Patria y vida” convertida ya en un auténtico himno mundial –“a mis hijos les pararán por la calle y les dirán ‘vuestros padres compusieron esta canción de libertad’”, explica Luengo-, se aventuran en un nuevo proyecto: la realización de un largometraje documental sobre la canción de la liberación de Cuba. “Cuando vimos el impacto que ha tenido nuestra canción en el pueblo cubano y en todo el mundo, nos sentimos privilegiados de poder usar nuestra plataforma para contar la historia de Cuba y darle voz a una comunidad que está oprimida con tanta frecuencia”, señala la cantante. El documental hará un repaso de otras canciones protesta como “Strange fruit” de Billie Holiday o los movimientos que generaron Bob Marley, John Lenon o The Scorpions con la caída del muro de Berlín hasta llegar a “Patria y Vida”. “Va a ser espectacular”. EFE 1011956 Sgh/cdp (foto)