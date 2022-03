Aumenta casi un 50 % la fauna hallada muerta en la costa atlántica argentina

Buenos Aires, 2 mar El número de animales hallados muertos en la costa atlántica de Argentina aumentó casi un 50 % en 2021, en parte por las altas cifras de delfines franciscanas, una especie que por tercer año consecutivo encabeza la lista de animales encontrados sin vida. Estos datos corresponden al último balance anual de la Fundación Mundo Marino, una organización dedicada al cuidado y preservación de la fauna marina en la provincia de Buenos Aires. Durante el año pasado, la entidad socorrió a un total de 306 animales marinos en la costa, entre aves, mamíferos y reptiles, de los cuales 125 fueron encontrados sin vida. Esta cifra es un 47 % superior a la registrada en 2020, cuando la fundación halló un total de 85 individuos fallecidos en las playas bonaerenses. De acuerdo a Mundo Marino, un 43,2 % de los animales encontrados muertos en 2021 pertenecen a la familia de los cetáceos, de los cuales la mayoría son delfines franciscanas, una especie que solo habita en la costa atlántica de Sudamérica y que está amenazada tanto por la "captura incidental como por la contaminación química y acústica". "En el caso de la captura incidental, (los delfines franciscanas) quedan atrapados en las redes de pesca y por tener respiración pulmonar y no poder salir a respirar a la superficie terminan muriendo de asfixia", señaló Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino. Respecto a la escasez de alimentos, este problema se notó especialmente en el lobo marino de dos pelos suramericano y en el pingüino magallánico, con decenas de individuos que ingresaron al centro con "cuadros de desnutrición y deshidratación seguida de hipotermia". "Ambas especies absorben el agua a través de alimento sólido que ingieren, principalmente pescado, por lo que si no comen sobreviene un cuadro de deshidratación. En esos casos, pierden la posibilidad de termorregular y salen famélicos a la playa. Si no reciben asistencia, difícilmente sobreviven", aseveró Rodríguez Heredia. Asimismo, la Fundación Mundo Marino prestó asistencia veterinaria a 181 animales el año pasado, de los cuales 146 fueron ingresados en el Centro de Rescate de la organización ante la gravedad de sus afecciones. En ese sentido, la entidad pudo curar de forma exitosa a 76 ejemplares, que volvieron al mar tras recibir el alta médico veterinaria, mientras que otros 75 animales fallecieron durante su período de rehabilitación "debido a la gravedad de sus cuadros". EFE jacb/rgm/jrh (video)