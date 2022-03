Anna Netrebko no actuará en el Liceu tras su retiro temporal por la guerra

Barcelona (España), 2 mar La soprano Anna Netrebko no actuará finalmente en el Liceu el próximo 3 de abril, en el concierto del 175 aniversario del teatro, después de que la diva rusa haya decidido alejarse de los escenarios temporalmente ante la guerra que se vive en Ucrania y considerar que "para mi, no es el momento de hacer música y actuar". En un comunicado, el Liceu de Barcelona ha transmitido unas declaraciones de Netrebko en las que la aclamada soprano afirma: "Me opongo a esta guerra sin sentido y pido a Rusia que ponga fin ahora mismo a este conflicto bélico, para poder salvarnos todos". "Necesitamos la paz de forma inminente", subraya Anna Netrebko, quien añade que ahora "no es el momento de hacer música y actuar", y por ello ha decidido "dar un paso atrás respecto a mis próximas actuaciones". "Es una decisión extremadamente difícil pero sé que mi público entenderá y respetará esta decisión", concluye Netrebko. Ante esta situación, el Liceu ha señalado que está "trabajando intensamente en la mejor alternativa posible a nivel artístico para celebrar el concierto que conmemora los 175 años de la institución". En este sentido, ha precisado que próximamente el teatro anunciará públicamente la propuesta que celebrará "el pasado, presente y futuro del Liceu". Atendiendo a la situación que se vive en Ucrania, el Liceu ha querido expresar ademas su compromiso a favor de la paz y su rechazo a la guerra y ha condenado "cualquier expresión de violencia". Para reivindicar al Liceu como un espacio de arte y pacifismo, un violoncelista de la Orquesta del Gran Teatre interpretará a partir de mañana "El cant dels ocells" al inicio de todas las funciones de "Pelléas et Mélisande" y "El monstre al Laberint". Esta pieza musical, que se ha convertido en un himno por la paz, fue popularizada por el violoncelista catalán Pau Casals. El director artístico del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, ya advirtió ayer, durante la presentación del Barcelona Obertura Spring Festival, que la guerra en Ucrania ha colocado "una nube opaca sobre el escenario" del teatro lírico barcelonés, que tenía previsto invitar a grandes estrellas rusas y ahora se está planteando "cómo celebrar el aniversario sin equivocarse". "A lo largo de sus 175 años de historia, el Liceu ha pasado por muchos momentos difíciles y el de ahora es uno de esos momentos difíciles", señaló Garcia de Gomar, que agregó que desde el teatro lírico se quiere dar "una respuesta clara y contundente contra la guerra". EFE. hm/fp