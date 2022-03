Alemania elimina a todos los países de la lista de zonas de alto riesgo por covid

Berlín, 2 mar Los más de sesenta países que figuran todavía en la lista de zonas de alto riesgo por covid dejarán de constar como tales a partir de la próxima medianoche, lo que facilitará la estancia en Alemania a los viajeros procedentes de esas regiones. La lista, que quedará eliminada a partir de las 00.00 horas del 3 de febrero incluía, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y numerosos países europeos, entre otros. El Instituto Robert Koch (RKI) de virología apoya su decisión en que la capacidad de la variante ómicron de causar una evolución grave de la enfermedad es mucho menor en comparación con mutaciones anteriormente dominantes. Se considerarán zonas de alto riesgo por covid sólo aquellas regiones con una elevada incidencia en términos de prevalencia de variantes con una virulencia comparativamente mayor a ómicron, precisa en su comunicado. Por lo tanto ningún país será considerado ya zona de alto riesgo por covid por la variante ómicron, indica. De esta manera, los viajeros no inmunizados ya no tendrán que cumplir una cuarentena de diez días tras el ingreso en Alemania contemplada para las zonas de alto riesgo y que podía acortarse presentando un test negativo a los cinco días de la llegada. Debido a la propagación en todo el mundo y el fácil contagio con variantes del SARS-CoV-2, se mantiene, no obstante, la obligación para las personas a partir de los 12 años de presentar a su ingreso en Alemania un certificado de vacunación contra la covid o de haber pasado la enfermedad, o bien un test negativo. Así, a partir de la próxima medianoche ya no habrá ningún país en la lista de zonas de alto riesgo por covid ni tampoco en la de riesgo por variente del virus, en la que actualmente ya no figura ninguna región, y que se reserva para aquellos países en los que aparezca una nueva mutación con características particularmente preocupantes. En tanto, las autoridades sanitarias alemanas notificaron 186.406 nuevos contagios y 301 muertos con o por covid en 24 horas, frente a 209.052 y 299 hace una semana; se calcula que hay unos 3.460.100 de casos activos. Así, la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia superó los 15 millones, con 15.053.624 positivos confirmados. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 1171,9 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 1213,0 ayer y 1278,9 hace una semana. Por otra parte, la llegada de las primeras dosis de la vacuna Nuvaxovid, de la farmacéutica estadounidense Novavax, basada en proteínas, no ha traído el esperado impulso de la campaña de vacunación, estancada por debajo del 80 % de la población vacunada. Así, hasta el martes, el 76,3 % de la población (63,5 millones de personas) había sido vacunada, el 75,5 % (62,8 millones) con la pauta completa, mientras el 57,1 % (47,5 millones) había recibido una dosis de refuerzo.