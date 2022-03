Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 02 mar (16.00 GMT)

Madrid, 02 mar NUEVAS COBERTURAS: .- Quito (Ecuador).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reúne con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera del país, para discutir la reforma laboral y de la seguridad social que pretende impulsar el Gobierno. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- López Obrador celebra el "correcto" mensaje del presidente estadounidense Biden sobre armas y migración. (vídeo) .- Lima (Perú).- Víctimas, defensores y organismos de derechos humanos se pronuncian ante el inicio de las diligencias del proceso penal del caso de esterilizaciones forzadas en Perú, en el que se ha incluido al expresidente Alberto Fujimori y exministros de Salud de su régimen (1990-2000). (vídeo) .- San Salvador (El Salvador).- Católicos salvadoreños celebran el Miércoles de Ceniza con un ritual modificado por segundo año consecutivo por la pandemia de la covid-19. (vídeo) .- Ciudad de Guatemala (Guatemala).- Miles de fieles católicos guatemaltecos inician la celebración de la cuaresma con el miércoles de ceniza, en señal de preparación para la Semana Santa. (vídeo) .- Managua (Nicaragua).- Los católicos nicaragüenses comienzan la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. (vídeo) .- Cali (Colombia).- En Colombia empiezan los preparativos para la Semana Santa y con ellos el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza en todo el país. (vídeo) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Organizaciones civiles convocan una manifestación contra la invasión rusa a Ucrania. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Entrevista con Caterine Ibargüen, campeona olímpica de salto triple en Río 2016, quien aspira a un escaño en el Senado colombiano. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- La violación en grupo, en un coche a plena luz del día, denunciada por una joven de 20 años en Buenos Aires, genera la repulsa unánime de las autoridades y la sociedad argentinas. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU vota una resolución para condenar la invasión rusa de Ucrania y exigir la retirada de sus tropas, una medida no vinculante pero con la que Occidente espera mostrar el aislamiento internacional del Kremlin. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- Conferencia de prensa del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y de la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, en la sede de la OTAN. (vídeo) .- Ginebra (Suiza).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, participa este miércoles por vídeoconferencia en el Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme, un día después de que lo hiciera, entre protestas de parte de los consejeros que abandonaron la sala, su homólogo ruso Serguei Lavrov. (vídeo) .- Chisináu (Moldavia).- El responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el comisario europeo de Ampliación, Oliver Várhelyi, visitan hoy Moldavia para subrayar el apoyo comunitario a esta pequeña república exsoviética en un momento de máxima tensión por la invasión rusa de la vecina Ucrania. (vídeo) .- Washington (EE.UU).- Estados Unidos cierra su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y perseguirá los presuntos crímenes de los oligarcas rusos: dos maneras de intensificar la presión rusa, tal y como ha anunciado en el discurso del Estado de la Unión el presidente del país, Joe Biden. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, testifica en Washington en el comité financiero de la Cámara Baja sobre el estado de la economía estadounidense y los efectos que tendrá la guerra en Ucrania. (vídeo) .- Washington (EE.UU.).- El Gobierno de Estados Unidos explica los próximos pasos que va a dar en esta fase de la pandemia en la que, según recalcó en el discurso del estado de la Unión el presidente, Joe Biden, el país puede volver a sus "rutinas normales". (vídeo) .- Nairobi (Kenia).- La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5) concluye hoy en medio de una gran expectación porque puede aprobarse una resolución que abriría la puerta a negociar el primer pacto global contra la contaminación plástica. (vídeo)(audio) .- Copenhague (Dinamarca).- La Organización Mundial de la Salud informa desde Copenhague sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en Europa y la situación sanitaria en Ucrania tras la invasión rusa. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, comparece ante la Asamblea General para resumir su segundo año de Gobierno -que se cumplió el martes 1- tras ser elegido en noviembre de 2019 para el quinquenio 2020-2025. (vídeo) .- Ciudad de México.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, posible candidato a suceder a Jair Bolsonaro, participa en una reunión con legisladores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante una visita a México en la que también se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- Las diputadas de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y María Gracia, junto a representantes de organizaciones ecologistas de la Plataforma Salvemos Doñana, se reúnen en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y atienden a la prensa. (vídeo) .- Santiago de Chile.- Los escolares chilenos vuelven este miércoles a las aulas para iniciar un nuevo curso académico que será totalmente presencial y sin aforos por primera vez desde el inicio de la pandemia debido a las altas tasas de vacunación que existen en el país, incluido entre los niños mayores de 6 años. (vídeo) .- La Esperanza (Honduras) - Familiares, ambientalistas y amigos de la líder indígena hondureña Berta Cáceres conmemoran el sexto aniversario de su asesinato con una jornada cultural y exigiendo castigo para los autores intelectuales del crimen. (vídeo) .- Mocoa (Colombia).- El departamento colombiano del Putumayo que ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado, sigue desangrándose cinco años después del acuerdo de paz, con dos firmantes asesinados en menos de una semana. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Robert Pattinson lleva a los cines su versión del superhéroe más enigmático, "The Batman", uno de los estrenos más esperados del año y que descubre a un personaje más oscuro, inexperto y joven. "Mi Batman escucharía black metal y música techno, ese es su estado", asegura el actor. (vídeo) COBERTURAS ENVIADAS: .- Járkov (Ucrania).- El centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, fue atacado por las fuerzas rusas sobre las 06.10 GMT con misiles contra varios edificios y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- Las tropas rusas se han hecho con el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. (vídeo) .- Kiev (Ucrania).- Cientos de ciudadanos y empleados de la central nuclear de Zaporozhie, en el este del país, impidieron hoy con barricadas y camiones cisterna el avance de una columna del Ejército ruso. (vídeo) .- Kiev (Ucrania).- Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas ayer en un bombardeo ruso contra la torre de televisión de Kiev, informó el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en su página de Facebook. (vídeo) .- Chelm (Polonia).- El Hotel Duet, en la ciudad polaca de Chelm, se ha convertido en un albergue y centro de recepción y distribución de ayuda humanitaria para los refugiados llegados de Ucrania después de la invasión rusa. (vídeo) .- Zhitómir (Ucrania).- Al menos dos personas murieron hoy en un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Zhitómir, en el noroeste de Ucrania, que dañó diez viviendas particulares, informó el Ministerio del Interior. (vídeo) .- Kiev (Ucrania).- Ucranianos crean refugios para protegerse en las estaciones de metro de Kiev. (vídeo) .- Jerusalén.- Israel y Alemania apelaron hoy al cese inmediato de los combates entre Rusia y Ucrania, e instaron a la vía diplomática para poner fin a la guerra en una rueda de prensa conjunta en Jerusalén entre el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro israelí, Naftali Benet. (vídeo) .- Madrid (España).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará finalmente armamento a Ucrania, además de su contribución al envío de armas a cargo del fondo común de la Unión Europea. (vídeo) .- Viena (Austria).- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, analiza este miércoles en Viena los peligros que pueden correr varias instalaciones nucleares en Ucrania por la invasión rusa de ese país. (vídeo) .- Viena (Austria).- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 aliados independientes, entre ellos Rusia, celebran hoy una teleconferencia ministerial para decidir si en abril siguen adelante con su plan de aumentar su bombeo en 400.000 barriles diarios (bd) de crudo. (vídeo) .- Londres (Reino Unido).- El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidieron en que las sanciones internacionales "deben ir más allá para ejercer la máxima presión sobre (el presidente ruso, Vladímir) Putin en los próximos días", en una conversación telefónica mantenida este miércoles. .- Bangalore (India).- Miembros de la Organización de Estudiantes Democráticos de la India realizaron este miércoles una vigilia en honor al joven Javeen Shenkharappa, un estudiante indio de medicina de 21 años que murió en Kharkiv, Ucrania, debido a los bombardeos rusos. (vídeo) .- Dacca (Bangladesh).- Ucranianos protestaron este miércoles frente al Club Nacional de Prensa de Dacca en contra de la invasión de Rusia en Ucrania y para pedir la paz tras una semana de ofensiva militar que ha dejado al menos 136 muertos, según Naciones Unidas. (vídeo) .- Bangkok (Tailandia).- Ciudadanos tailandeses repatriados de Ucrania llegaron hoy al aeropuerto internacional Suvarnabhumi en Bangkok luego de que las autoridades tailandesas se movilizaran para sacarlos del territorio en conflicto. (vídeo) .- Colombo (Sri Lanka).- Miembros del Partido Socialista de Primera Línea de Sri Lanka protestaron este miércoles frente a la oficina de Naciones Unidas en Colombo en contra de la invasión de Rusia en Ucrania y para pedir la paz tras una semana de ofensiva militar que ha dejado al menos 136 muertos, según Naciones Unidas. (vídeo) .- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco pidió hoy "acompañar" al pueblo de Ucrania que "está sufriendo bajo los bombardeos" tras la invasión de Rusia, entre ellos muchos ancianos, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- La divisa estadounidense marcó hoy un nuevo récord en Rusia al cotizarse a 109,5 rublos por dólar en el mercado interbancario de Moscú, lo que supone una devaluación de la moneda rusa del 41 % respecto del 23 de febrero, el día previo a la "operación militar especial" lanzada por el Kremlin en Ucrania. (vídeo) .- Beirut (Líbano).- Manifestantes libaneses y rusos se reunieron este miércoles frente a la embajada rusa en Beirut para mostrar su apoyo al ejército ruso y su operación militar en Ucrania. (vídeo) .- Dubái (Emiratos Árabes Unidos).- Los visitantes del pabellón ucraniano en la Expo 2020 de Dubái escriben y graban mensajes de solidaridad hacia el pueblo ucraniano donde las tropas rusas entraron el 24 de febrero. (vídeo) .- Bucarest (Rumanía).- El precio medio del litro de gasolina aumenta en Rumanía en un 6,1%, según un informe de la Comisión Europea. (vídeo) .- Valencia (España).- Un total de nueve autocaravanas han salido de Valencia con medicamentos y comida no perecedera hacia la frontera entre Ucrania y Polonia. Por delante, 2.800 kilómetros que quieren recorrer en 2 días. (vídeo) .- Madrid (España).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado hoy el punto de recogida de ayuda humanitaria para Ucrania de Ucramarket, situado en el número ocho de la calle Méndez Álvaro. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky dejó este miércoles su escaño en el Senado por medio de una carta que fue leída en una sesión a la que no acudió y en la que resaltó las dificultades que le generó llevar a cabo el trabajo durante la pandemia. (vídeo) .- Tapachula (México).- Definida por muchos migrantes y activistas como una "cárcel", el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía clandestina para llegar a la frontera norte. (vídeo) .- Manila (Filipinas).- La vicepresidenta de Filipinas y candidata a las elecciones presidenciales de mayo, Leni Robredo, mantuvo este miércoles un mitin de su campaña política en Manila. (vídeo) .- Hong Kong.- Las autoridades de Hong Kong trabajan para levantar un hospital que pueda albergar más de 3.800 camas ante el incremento de contagios por la variante ómicron, que está provocando el colapso hospitalario. (vídeo) .- Srinagar (India).- La Cachemira india reabrió este miércoles oficialmente sus colegios tras 31 meses de cierre, con dos retornos frustrados en marzo de 2020 y 2021, un parón que se debió primero a la alerta de seguridad en la región tras la revocación de su estatus de semiautonomía, a lo que se sumó más tarde la pandemia. (vídeo) .- Lima (Perú).- Techos de calamina desgarrados, puertas y columpios oxidados, nidos de palomas en aulas de paredes despintadas, pupitres rotos, empolvados, y pizarras que caen a pedazos. A menos de 30 días de reabrir sus puertas, y tras dos años clausurado, "la situación del colegio está un poco crítica". (vídeo) .- Yakarta (Indonesia).- En Indonesia, el parqué de Yakarta a media jornada tuvo una caída de -53,04 puntos, un -0,77 por ciento, y el índice JCI se situaba en 6.868,40 unidades. (vídeo) .- Lahore (Pakistán).- Pakistán planea construir "la ciudad ribereña más grande del mundo" cerca de la urbe oriental de Lahore, un ambicioso megaproyecto para recrear modernas metrópolis y centros urbanos de Catar, Reino Unido o Malasia a las orillas del río "más contaminado del mundo", pese a las alertas de los ambientalistas. (vídeo) .- Aceh (Indonesia).- Varias tortugas bebés fueron liberadas este miércoles en la playa de Lampuuk en Aceh, la isla indonesia de Sumatra, como parte de una campaña para la protección de tortugas en el país asiático. (vídeo) .- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco celebra su tradicional Audiencia, en la que pide "acompañar" al pueblo de Ucrania que "está sufriendo bajo los bombardeos" tras la invasión de Rusia, entre ellos muchos ancianos, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. (vídeo) .- Ciudad Quezón (Filipinas).- Devotos católicos acuden hoy a iglesias en Filipinas para la celebración del Miércoles de Ceniza, el primer día que marca la temporada de Cuaresma. (vídeo) .- Barcelona (España).- Tras ser elevado a los altares por el estadounidense Mark Zuckerberg, el metaverso se ha coronado como la estrella de la nueva edición del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona, la mayor feria tecnológica del mundo, que se celebra esta semana. (vídeo) .- Barcelona (España).- El robot humanoide Pepper, presentado en el marco del Mobile World Congress por la tecnológica Inetum, tiene un rostro amigable, es cercano y gracioso, características que le convierten en el agente policial idóneo para poder interactuar con niños en la búsqueda de delitos de abuso o explotación a menores. (vídeo) .- Valencia (España).- Los primeros ninots de la Falla Municipal ya se encuentran en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. (vídeo) .- Bali (Indonesia).- Bali celebró este miércoles un desfile con las figuras de gigantes con forma de diablos, conocidos localmente como 'Ogoh-ogoh' un día antes de que se celebre el Día Nyepi o el Día del Silencio, que marca el Año nuevo hindú balinés. (vídeo) alm/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 hora s (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com EFE TELEVISIÓN