0-2. La Real gana en Mallorca y acecha la Liga de Campeones

Palma (España), 2 mar La Real Sociedad de San Sebastián se asienta en la Liga Europa y se sitúa a un punto de la Liga de Campeones tras derrotar este miércoles por 0-2 al Mallorca en el partido pendiente de la jornada vigésima primera jornada de LaLiga Santander española con goles de David Silva en la primera parte y Mikel Merino en la segunda. El conjunto Imanol Alguacil controló siempre las acciones y tuvo en Merino a su gran figura. El navarro dio el pase del primer gol y anotó el segundo para firmar la victoria número 12 de su equipo, la quinta como visitante de la temporada. El Mallorca lo intentó, pero no estuvo atinado en los metros finales. La tercera derrota seguida, cuarta en su campo, le impide alejarse de la zona roja de la tabla. El equipo vasco intentó monopolizar la posesión de la pelota, como ya había advertido Luis García Plaza -esta noche en la tribuna por sanción- y buscó con paciencia el camino para hacerle daño a los bermellones en unos primeros minutos sin un dominador claro. La Real no lograba imponer su juego y el Mallorca, con Pedro Rostoll en el banquillo, intentaba con las bandas bien perfiladas por donde profundizaban Maffeo y Oliván, pero en ambos casos, sin peligro algunos en ambas porterías. La Real afrontó el choque con ocho bajas en sus filas lo que obligó a Imanol Alguacil a alinear a Gorosabel, que ya jugó ante el Osasuna, y a Jon Pacheco en las bandas acompañando a Le Normand y Ariz. El Mallorca salió con dos cambios con respecto a la la jornada pasada ante el Valencia -Amath y Oliván sustituyeron a Ángel y Costa- y buscó el gol con la habilidad del japonés Take Kubo y el poderío aéreo del kosovar Vedat Muriqi con su 1.94 metros de estatura. El conjunto guipuzcoano encontró un pasillo inmenso en el minuto 35 que aprovecharon a la perfección Mikel Merino y David Silva; el navarro filtró un pase extraordinario y el canario, con su habitual maestría, lo transformó en el primer gol del partido y de su cuenta particular esta temporada. El Mallorca quedó tocado. A pesar de que llegaba bien al área rival, con la velocidad de Take y de Amath Ndiayé -sustituto de Ángel- no lograba atinar en el último pase. El kosovar Vedat Muriqi, bien controlado, falló varios pases. El duelo de gigantes que protagonizó con Alexander Sorloth, de 1,95 metros de estatura, fue favorable al noruego en la primera parte. El Mallorca salió decidido a buscar el empate en la reanudación. La tuvo Kubo (min. 54), pero le pegó de manera defectuosa con Remiro caído en el suelo y sin poder intervenir. No falló Mikel Merino poco después para marcar el segundo gol al aprovechar un balón suelto en el área, que tal como estaba el partido, parecía definitivo. Fue un mazazo que terminó por aplacar el entusiasmo en las gradas y la fe de los jugadores locales, que pudieron encajar un tercer gol, después de que el omnipresente Mikel Merino estrellara un balón en el larguero (min . 66). La Real controló bien las acciones en el tramo final e impidió que el Mallorca se metiera en el partido con un gol. Triunfo más plácido de lo que se preveía para los donostiarras, que recuperan un puesto en la Europa League y apunta de lleno a la Liga de Campeones. Y mazazo para los bermellones en sus aspiraciones de alejarse de la zona del descenso. - Ficha técnica: 0 - Mallorca: Sergio Rico; Maffeo (Gio González, min. 80), Valjent, Raíllo, Oliván; Take Kubo (Kang-in Lee, min. 70), Antonio Sánchez (Baba, min. 80), Salva Sevilla (Hoppe, min. 68), Dani Rodríguez; Amath (Llabrés, min. 67) y Muriqi. 2 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Aritz (Sola, min. 70), Pacheco; Guevara (Zubimendi, min. 46), Gorosabel (Zubeldia, min. 80), Merino (Illarramendi, min. 85); Portu (Djouhra, min. 70), Sorloth y Oyarzabal. Goles: 0-1, min. 25: David Silva; 0-2, min. 61: Mikel Merino. Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a los visitantes Mikel Merino (min. 51) y Remiro (min. 76). Incidencias: partido aplazado correspondiente a la jornada 21ª de LaLiga Santander disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 11.550 espectadores. Llovió durante algunas fases del partido. EFE 1000336 pcl/sab