Zelenski llama a todos los países del mundo a cerrar el cielo para Rusia

Kiev, 1 mar El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llamó este martes al mundo a cerrar el cielo para "misiles, aviones y helicópteros rusos" por su invasión de Ucrania. "Creo que hay que estudiar el cierre completo del cielo para misiles, aviones y helicópteros rusos. Durante cinco días de invasión han disparado 56 cohetes y 113 misiles de crucero", dijo el mandatario ucraniano en un mensaje de vídeo. Zelenski afirmó que la actuación de Rusia no permite que continúe siendo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. "A ese país hay que cerrarle el acceso a todos los puertos, aeropuertos y canales del mundo. Ese país no debe recibir centenares de miles de millones por exportaciones de recursos energéticos", aseveró. "El mal, armado con cohetes, bombas y artillería, debe ser detenido inmediatamente y destruido económicamente. Debemos demostrar que la humanidad es capaz de protegerse a sí misma", agregó. Ucrania y Rusia celebraron ayer la primera ronda de negociaciones para establecer un alto el fuego, proceso que continuará en los próximos días, según ambas partes. Zelenski denunció anoche que los ataques rusos en Ucrania no cesaron ni durante las conversaciones sobre la paz. "Definitivamente habrá un tribunal para ese crimen. Uno internacional. Es una violación de todas las convenciones", dijo. EFE io-aj/cae/rml