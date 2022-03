Zelenski intervendrá hoy por videoconferencia en el pleno de la Eurocámara

Bruselas, 1 mar El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, intervendrá este martes en la sesión plenaria extraordinaria que el Parlamento Europeo celebra con vistas a condenar la agresión militar de Rusia a su país, informó la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. "El pleno del Parlamento Europeo se reúne a las 12:30 para tratar la invasión rusa de Ucrania. El presidente Zelenski y el presidente (de la Rada, el parlamento ucraniano) Ruslán Stefanchuk se unirán y hablarán al mundo", anunció Metsola en su cuenta oficial en Twitter. Zelenski tendrá ocasión de dirigirse directamente así al pleno de la Eurocámara cuando se cumplen seis días de la invasión de las tropas rusas, como también hizo en la noche del jueves pasado en la cumbre de urgencia de los líderes europeos, y un día después de firmar la petición formal de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se espera que la Eurocámara vote y apruebe esta tarde una resolución de condena a la invasión rusa de Ucrania, a la que tuvo acceso Efe, y pida a las instituciones comunitarias que otorguen a Ucrania el estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea. En la sesión plenaria de hoy, los eurodiputados también escucharán al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Sobre una eventual membresía ucraniana, la presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó este domingo que Ucrania es "uno de nosotros y los queremos con nosotros" en la Unión Europea, pero no puso un horizonte concreto. "Ucrania tiene claramente una perspectiva europea, pero ahora tenemos que luchar contra una agresión" rusa, dijo, por su parte, este lunes Borrell, antes de participar en una reunión virtual de los ministros comunitarios de Defensa para coordinar la ayuda militar letal a Ucrania de la UE. Ucrania firmó un acuerdo de asociación con la UE en 2017 y es miembro de la política de asociación oriental de la UE, no es un candidato oficial para las conversaciones de adhesión. En cualquier caso, todos los grupos del Parlamento Europeo, salvo la extrema derecha de Identidad y Democracia, acordaron pedir la adhesión de Ucrania a la UE mediante una resolución consensuada en la que también condenan enérgicamente la invasión rusa e instan al respecto de la soberanía, independencia e integridad territorial ucranianas. Se espera su aprobación formal en torno a las 16.45 horas. Tras la solicitud de Ucrania para acceder como aspirante a la UE este mismo lunes, el Parlamento insta a las instituciones europeas a trabajar para "conceder a Ucrania el estatus de candidato a la UE" de acuerdo con los tratados comunitarios y "en función de sus méritos", mientras en paralelo se trabaja en la integración de ese país en el mercado único europeo. En el apartado de las sanciones contra Rusia, la Eurocámara aplaude las ya aprobadas hasta ahora, muchas de ellas sin precedentes en la historia de la UE, pero pedirá "sanciones adicionales severas" tras conocerse los últimos ataques rusos contra zonas residenciales e infraestructuras civiles. Los eurodiputados pedirán que "se amplíe el alcance de las sanciones y que se apunte a debilitar estratégicamente la economía y la base industrial rusas, en particular el complejo militar-industrial, y con ello la capacidad de la Federación de Rusia de amenazar la seguridad internacional en el futuro", así como más medidas contra Bielorrusia. En concreto, el Parlamento llamará a restringir la importación en Europa de petróleo y gas rusos, prohibir nuevas inversiones europeas en Rusia y viceversa, bloquear a todos los bancos rusos del sistema financiero europeo o imponer sanciones secundarias a los bancos que utilicen medios alternativos a SWIFT. También sugieren, entre un largo abanico de medidas, cerrar los puertos de la UE a buques cuya última o próxima escala sea en la Federación de Rusia, prohibir el acceso a la contratación pública de la UE para la compra de bienes y servicios procedentes de Rusia y Bielorrusia y retirar inmediatamente la financiación de todos los programas de cooperación en materia de investigación e innovación con Rusia apoyados con fondos de la UE. EFE cat-lzu/jaf/alf (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)