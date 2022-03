Yuzuru Hanyu se perderá el Mundial de Montpellier por su lesión en Pekín

Tokio, 1 mar El doble campeón olímpico nipón Yuzuru Hanyu no estará en los Mundiales de patinaje artístico de Montpellier (Francia) de finales de mes debido a la lesión que sufrió durante su participación en Pekín 2022, según informó hoy la federación nipona. Hanyu terminó cuarto en los Juegos Olímpicos de Invierno del pasado mes, tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho durante los entrenamientos previos a la competición que según el propio patinador le impidieron dar su mejor versión sobre el hielo. La gran figura nipona del patinaje artístico no pudo completar sus terceros Juegos con medalla, debido a sus caídas tanto en el programa corto como en el largo, en el que intentó sin éxito completar por primera vez en la historia de la competición oficial un cuádruple axel. Hanyu afirmó al terminar la prueba que de haberse tratado de una competición no olímpica se habría retirado debido al dolor que sentía en el tobillo, una lesión de la que no ha logrado recuperarse a tiempo para estar en Francia. La plaza de Hanyu la ocupará Kao Miura, quien con 16 años debutará en un campeonato mundial, según anunció la federación nipona de patinaje este martes.