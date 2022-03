Una decena de empresas rusas, suspendidas en Wall Street a la espera de datos

Nueva York, 1 mar Casi una decena de empresas rusas permanecen suspendidas de cotización este martes en Wall Street a la espera de que ofrezcan datos a los índices en los que se integran, según indica la página web de la Bolsa de Nueva York (NYSE). Las acciones depositarias estadounidenses de Cian, Mobile TeleSystems y Mechel, que cotizan en el NYSE, están paradas por "asuntos regulatorios"; y los títulos de Qiwi, Yandez, Ozon Holdings, HeadHunter y Nexters, en el índice Nasdaq, por "noticias pendientes". La suspensión de cotización comenzó el lunes por la mañana, en medio de las duras sanciones económicas impuestas por EE.UU., la Unión Europea y sus aliados a Rusia en represalia por la invasión en Ucrania, y todavía no tiene fecha y hora de restablecimiento. Los mercados de Wall Street generalmente optan por "paralizar" de manera temporal las cotizaciones de algunas empresas cuando estas experimentan alta volatilidad, planean comunicar alguna noticia al público o se les exige divulgar información relevante. De acuerdo con The Wall Street Journal, tanto el NYSE como el Nasdaq están estudiando el impacto del conflicto geopolítico en el este de Europa y de las sanciones impuestas por Occidente a Moscú, y la suspensión no implicaría su exclusión de esas bolsas. EFE nqs/dmt