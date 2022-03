Turquía deja ambigua su decisión de cerrar el Bósforo a navíos militares

Estambul, 1 mar El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha sembrado cierta confusión respecto a la decisión de su país, anunciada el lunes, de cerrar el Bósforo y los Dardanelos a los navíos militares, al afirmar que se aplicarán artículos de la Convención de Montreux que prevén a la vez la neutralidad y la participación de Turquía en el conflicto. "Hacemos esfuerzos para mantener la paz, tranquilidad y seguridad en el Mar Negro. Seguimos haciéndolo, y seguiremos aplicando, como hemos hecho hasta ahora, los artículos 19, 20 y 21 de la Convención de Montreux", dijo Akar, citado en un comunicado accesible hoy en la web del Ministerio. La confusión radica en que el artículo 19 de la citada Convención, también invocado el domingo por el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, establece las normas para el caso de una guerra en la que Turquía es neutral, mientras que el artículo 20 se aplica solo si Ankara es parte del conflicto. En el primer caso, la obligación de Ankara es impedir el paso de buques militares de las potencias implicadas en el conflicto, mientras que si el país está implicado en la guerra, es libre de tomar cualquier decisión que considere oportuna. El artículo 21 le da la misma facultad para el caso de que no sea parte, pero se sienta "amenazada", algo que debe notificar oficialmente. Akar no aclaró esta contradicción, alimentada aún más por el anuncio de Çavusoglu, a última hora de la pasada noche, de que Ankara ha "advertido" tanto a los países ribereños del Mar Negro como a los que no lo son, de que ningún buque de guerra podrá pasar por el Bósforo. Esta advertencia no se corresponde del todo con las provisiones del artículo 19, que solo prohíbe el paso de buques de guerra de países implicados en el conflicto y garantiza libre paso a los demás. EFE iut/wr/ah