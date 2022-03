Varsovia, 1 mar El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró hoy en Polonia que la Alianza Atlántica no enviará tropas a Ucrania, pero se comprometió a ofrecer todo el apoyo militar necesario. "La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va a enviar tropas a Ucrania o mover aviones a espacio aéreo ucraniano", dijo durante una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, en la base aérea militar polaca de Lask.