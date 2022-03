Rusia rechaza categóricamente acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania

Moscú, 1 mar El Kremlin rechazó este martes las acusaciones sobre supuestos crímenes de guerra en Ucrania después de que la Corte Penal Internacional (CPI) confirmara que ha recibido una denuncia por parte de Ucrania. "Rechazamos categóricamente eso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria. Agregó asimismo que Rusia no es Estado Parte de a Corte Penal Internacional (CPI), cuyo fiscal jefe anunció ayer que pedirá a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania". La investigación, de ser autorizada, tratará delitos cometidos en la península de Crimea y en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, según el fiscal Karim Khan, las pesquisas incluirán también crímenes relacionados con “la expansión del conflicto en los últimos días” en Ucrania. “Ya le he encargado a mi equipo que explore todas las oportunidades de preservación de evidencias”, informó Khan en un comunicado. Ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte de la CPI, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal. El anuncio del fiscal jefe de la CPI se produjo un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU, confirmase que ha recibido una demanda de Ucrania contra Rusia en la que se acusa a Moscú de genocidio. El portavoz del Kremlin insistió este martes en que Rusia no ataca objetivos civiles en Ucrania y solo asesta golpes a su infraestructura militar. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene registrados no obstante 102 muertos y 304 heridos civiles desde que empezó la guerra, una cifra mucho menor que de la que difundieron las autoridades ucranianas (352 hasta el momento). EFE aj/vh/alf